El dueño de X y SpaceX, Elon Musk, dio un breve mensaje este viernes por la noche en el acto de lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, luego del discurso del presidente Javier Milei. El magnate celebró la llegada de su marca de autos al país y expresó: “Realmente espero que disfruten de los autos”.

Musk apareció en una pantalla ubicada sobre el escenario a través de una videollamada. El empresario fue recibido con aplausos y entusiasmo tanto por la audiencia presente en el auditorio privado ubicado en el barrio de La Boca, como por el jefe de Estado que volteó sonriente hacia el público.

Sin hacer mención a Milei, Musk hizo alusión a la implementación de cargadores eléctricos en el país, que se llevaría a cabo en colaboración con las estaciones de servicio YPF, según adelantó el Presidente. “Esperamos poder abastecer a Tesla y establecer una red nacional de supercargadores”, expresó el magnate.

El saludo de Elon Musk en el lanzamiento de Tesla en el país

Tras ello, deseó que quienes accedan a un Tesla puedan “disfrutar de los autos” y se limitó a agradecer la confianza en su empresa. “Solo quería agradecerles por confiar en nosotros. No sé muy bien qué decir”, continuó.

No obstante, durante la videollamada, se lo vio a Musk algo inseguro acerca de lo que podía comentar sobre el lanzamiento y en los poco más de dos minutos de comunicación, balbuceó y realizó distintas expresiones de incomodidad. “Gracias”, “bueno”, “en fin”, dijo entre risas y aplausos del público.

“En realidad no estoy muy seguro de qué decir, salvo agradecerles por darle la bienvenida a Tesla”, señaló Musk antes de que se cortara el video mientras se estaba por despedir.

El presidente Javier Milei afirmó que “la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios” durante el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina Presidencia

Por su parte, Milei se mostró conmovido por la comunicación con Musk. “En general la gente que hace no suele hablar mucho, pero quiero expresar mi alegría y felicidad por que llegue Tesla a la Argentina”, reiteró ante la concurrencia, ya fuera de la transmisión oficial.

Y añadió: “Hemos decidido desde el primer momento hacer una apuesta por el progreso tecnológico y las consecuencias enormes que eso tiene sobre el nivel de vida y el bienestar del ser humano”.

Definió entonces a Musk como “el Leonardo Da Vinci del siglo XXI”. “Es alguien que está haciendo de este mundo un lugar muchísimo mejor. Nosotros soñábamos con autos que volaran, ¡él lo hizo realidad! Es realmente un benefactor social”, ponderó el mandatario.

La aparición de Musk fue inesperada, pero no sorpresiva dada la relación existente entre el empresario y Milei.

Elon Musk y el presidente Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en febrero de 2025 Jose Luis Magana - FR159526 AP

Desde su llegada a la presidencia en 2023, el jefe de Estado viajó casi una veintena de veces a Estados Unidos y en varias de esas visitas coincidió con Musk. La primera de ellas ocurrió en abril de 2024, cuando fue recibido por el magnate en la planta industrial de la compañía en Austin, Texas.

Además, se encontraron en diferentes mítines y convenciones del partido Republicano, en tiempos en que Musk formaba parte del gobierno de Donald Trump. Incluso Milei le obsequió un motosierra como símbolo de los recortes que el sudafricano quería llevar a cabo desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), institución que condujo entre enero y mayo de 2025.