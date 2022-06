Emilio Apud arremetió contra la segmentación de tarifas y dijo que “no existe en ninguna parte del mundo”

El exsecretario de Energía de la Nación Emilio Apud criticó el programa de segmentación de tarifas dispuesto por el gobierno nacional y que pretende escalar el pago de los servicios según el nivel de ingresos. “En ninguna parte del mundo existe una segmentación así”, sostuvo en diálogo con José Del Rio, por LN+.

“Se trata de algo muy complejo porque están haciendo todo al revés”, sostuvo en Comunidad de negocios y profundizó: “En primer lugar, habría que definir bien el segmento de la población que no está en condiciones de pagar la tarifa plena y el resto tendría que pagar la tarifa plena. Está todo indefinido”.

En esa línea, desacreditó lo dicho por la vocera Gabriela Cerruti quien anticipó que, en lo que resta del año, el 90% de la población no recibirá aumentos: “Hablan de que solo el 10% tiene que pagar la tarifa plena este año. No creo que sea el 10%. Deben ser más. Pero no lo quieren decir para acotar el segmento de los ricos”.

“Todo una cuestión ideológica”, consideró Apud a la vez que insistió en que “no es el camino correcto”. “En ninguna parte del mundo existe este tipo de segmentación”, sostuvo y dio un ejemplo al respecto: “Cuando vas a cargar nafta, no miran si tu auto es un Fiat 600 o un BMW”.

En una nueva apreciación sobre la iniciativa del oficialismo, opinó además que el Gobierno tendrá problemas para controlarlo. “Habrá mucho malestar sobre la gente”, vaticinó. Y remarcó: “No solo no tienen en consideración a la gente que cobra en negro sino añaden también un trámite burocrático más a un sistema que ya está intervenido”.

Desde su visión como exsecretario de Energía insistió: “Lo peor que podes hacer en el sector energético es seguir interviniéndolo porque no vienen las inversiones”. “Las concesiones se empiezan a caer y los subsidios no cubren tampoco esas inversiones”, cerró Apud.

