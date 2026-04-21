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Los mensajes de despedida y reacciones en redes por la muerte de Luis Puenzo, director de La historia oficial

Distintas figuras del espectáculo y la política publicaron mensajes al guionista y productor que falleció a los 80 años; presidió el Incaa entre 2019 y 2022

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Luis Puenzo en proyección de la película argentina remasterizada &quot;La Historia Oficial&quot;, ganadora del Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 1986, en Buenos Aires el 14 de marzo de 2016
Luis Puenzo AFP

La noticia de la muerte de Luis Puenzo, director de la película argentina ganadora del Oscar La historia oficial (1985), conmocionó al mundo del espectáculo y político. En ese sentido, figuras reconocidas utilizaron sus redes sociales para dedicarle cálidos mensajes de despedida.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue uno de los primeros en pronunciarse en su cuenta de X. “Desde la Secretaría de Cultura de la Nación lamentamos el fallecimiento de Luis Puenzo, director y guionista clave del cine argentino, cuya obra tuvo un impacto en la proyección internacional de nuestra cinematografía, y quien fuera reconocido por su trayectoria en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”, escribió.

Víctor Hugo Morales también se expresó en la misma red social: “El reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo falleció esta mañana a los 80 años. Fue el responsable de darle a la Argentina su primer Oscar con La historia oficial, una obra fundamental del cine nacional. Un abrazo enorme para su familia y para toda la comunidad cinematográfica argentina en este momento de dolor”, destacó.

La noticia fue confirmada por la web de Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), que recordó al artista. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", dice el comunicado.

La Asociación Argentina de Actores, por su parte, señaló: “Despedimos a Luis Puenzo, director, guionista y productor, figura fundamental del cine argentino. Su obra dejó una huella profunda en nuestra cultura. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento de dolor”.

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