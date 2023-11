escuchar

Empleados del Banco Central y la Asociación Bancaria protestaron esta tarde frente a la sede de la autoridad monetaria ubicada en microcentro porteño, contra el cierre que propone Javier Milei, a días del ballotage contra Sergio Massa. También estuvo Sergio Palazzo, líder del gremio y diputado nacional del oficialismo. La sede ubicada en Reconquista al 266 fue ocupada por trabajadores que repitieron “el banco no se cierra” y levantaron carteles con la inscripción “no al cierre”.

Los trabajadores hicieron un abrazo simbólico frente a la propuesta de Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, de cerrar el Banco Central, una de sus principales banderas de toda su campaña. Por otro lado, manifestaron el apoyo a Massa de cara al balotaje.

Los empleados protestaron con carteles y una bandera argentina.

“Pretender no tener un Banco Central no sólo es renunciar a la soberanía monetaria y financiera, a la soberanía en materia de comercio exterior e interior en todo lo que hace el Banco Central, sino también, es actuar como facilitador de operaciones de lavado de dinero”, dijo Sergio Palazzo a la prensa, según la agencia Télam. Argumentó que Milei es “absolutamente ignorante” y que “sólo tres o cuatro países en el mundo que no tienen Banco Central”.

Multitudinaria marcha de los trabajadores del BCRA en contra de la política de Milei de querer cerrar o “dinamitar” el BCRA.



Los trabajadores con su sindicato a la cabeza no lo vamos a permitir!#MassaPresidente pic.twitter.com/UQB1IlW5Gb — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) November 16, 2023

”Fue multitudinario el abrazo donde nos expresamos en contra de las políticas de Javier Milei en apoyo a Sergio Massa, que es quien garantiza un Banco Central funcionando, el empleo a los trabajadores y un sistema financiero al servicio de la producción y del trabajo”, completó.

También estuvo en la protesta la diputada del Frente de Todos Claudia Ormachea, quien expresó en su cuenta de X: “La Asociación Bancaria con sus trabajadorxs bancarixs le decimos no al cierre del Banco Central. Si tocan a un bancarix nos tocan a todxs”.

La Asociación Bancaria con sus trabajadorxs bancarixs le decimos no al cierre del Banco Central.

Si tocan a un bancarix nos tocan a todxs pic.twitter.com/Gw0aAKd1Tn — Claudia Ormachea Todes (@ClaudiaTodos) November 16, 2023

Javier Milei desde el inicio de su campaña electoral propone el cierre del Banco Central y dolarizar la economía. Si bien tras quedar en carrera para el balotaje frente a Massa y con la idea de conseguir indecisos minimizó esas dos iniciativas, en el debate del domingo las ratificó. Hace dos semanas, y tras el acuerdo con Macri, dijo que el cierre del Central será una “política de Estado que no se negocia”. Su referente económico, Emilio Ocampo, argumenta que el BCRA emite dinero indiscriminadamente para financiar el exceso de gasto público. “Cuando hablamos de cerrar el Banco Central es terminar con este cáncer que ha sido la inflación”, dijo el economista, en el foro Marval Legal Forecast 2024.

Quién es Sergio Palazzo, el sindicalista vinculado a Cristina

Sergio Palazzo es actual diputado nacional del FDT por la Provincia de Buenos Aires. Mendocino y de origen radical, es secretario general de la Asociación Bancaria desde 2009. Fue la vicepresidenta Cristina Kirchner la que lo convocó para integrar la lista para el Congreso en las elecciones del 2021.

El dirigente gremial Sergio Palazzo, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner Twitter

También apoyó la candidatura de Alberto Fernández en 2019. Desde el gremio milita por el triunfo Sergio Massa y fue uno de los impulsores de la protesta frente al Banco Central.

LA NACION