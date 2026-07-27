En el Gobierno ignoran en qué se basó Milei para hablar de una “campaña antiargentina” de Brasil, pero avalan sus acusaciones

Un día después de demoler, en tierra brasileña, lo que quedaba del buen vínculo bilateral con su par Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Javier Milei aprovechó los micrófonos abiertos de una emisora radial para volver a sorprender.

“El que puso más plata en esta campaña antiargentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Y después vienen a hablar de interferencia”, dijo el Presidente, el domingo a radio Mitre, para luego reiterar sus acusaciones sobre los “asesores de [Sergio] Massa que eran un grupo de brasileños” y protestar porque quiso ver a su “amigo Jair Bolsonaro" y no se lo permitieron. “Acá, sin embargo, el expresidiario [por Lula da Silva] vino a saludar a la rea [por Cristina Kirchner]”, afirmó, en referencia a la visita que el presidente de Brasil hizo a San José 1111, donde la exmandataria argentina cumple prisión domiciliaria, en coincidencia con la cumbre de presidentes del Mercosur, a principios de julio del año pasado.

El discurso con tono de barricada que Milei improvisó en su aparición radial tuvo semejanzas con el que pronunció el sábado en la convención del Partido Liberal brasileño, en la que Flávio Bolsonaro quedó ungido como candidato presidencial de la derecha en las elecciones del 4 de octubre. Allí, sin nombrarlo, Milei tildó a Lula de “ladrón” y “presidiario”, además de calificar de “basura” a la ideología socialista.

Las acusaciones presidenciales sobre eventual financiamiento de la “campaña antiargentina” que pululó por las redes sociales en coincidencia con la participación del seleccionado nacional en la Copa del Mundo no quedaron sólo en Brasil, ya que el Presidente también apuntó a México −gobernado por la socialista Claudia Sheinbaum− y “el Partido Demócrata en Estados Unidos”, opositor a su aliado Donald Trump. Pero llamó la atención la precisión con la que el primer mandatario dio el porcentaje de injerencia del gobierno de Lula en la operación, sin decir de dónde sacó esa cifra o quién se la proporcionó.

Desde el Gobierno, distintos funcionarios y asesores consultados avalaron las palabras del Presidente, las consideraron “creíbles” y apuntaron a “todas las veces que Lula y su gobierno nos insultaron y no dijimos nada”. Pero evitaron −por prudencia, o por no tenerlas− dar mayores precisiones sobre el asunto.

“El Presidente debe tener los datos concretos, yo no los tengo. Pero muchos servicios de bots tienen su sede en Brasil, a partir de allí se arman las campañas, sobre lo que ya hay en las redes, y se amplifican”, explicó un legislador libertario que conoce el pensamiento del Presidente y los movimientos subterráneos de las redes sociales.

“En general, el Presidente se basa en datos”, dijo otro referente libertario, en este caso un recién llegado a ese universo. “Supongo que el Presidente tiene contactos con empresas americanas que manejan muy bien la dinámica de los algoritmos y las campañas, como fue en su momento la de Cambridge Analytics, la de Rusia contra Hillary [Clinton] entre otras”, arriesgó otra fuente, que dijo no haber hablado con el Presidente del tema.

Voceros del Presidente prometieron “averiguar” la fuente de las declaraciones presidenciales, aunque la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo a todos en Balcarce 50 “concentrados” en que todo saliera bien.

Tampoco dieron algún dato concreto miembros de Las Fuerzas del Cielo que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo, con conexiones directas con La Derecha Diario, desde donde sus distintos columnistas apuntaron contra la “campaña” que tuvo al seleccionado de Lionel Messi y los argentinos en general como destinatarios de calificaciones de “racismo” y “violencia”, entre otros cargos.

“Yo se lo anticipo a la gente: esta basura es lo que viene de cara a las elecciones: noticias falsas, noticias operadas, nos tenemos que preparar para esto. Van a venir haciéndose los buenos para meterles la mano en los bolsillos”, agregó Milei en el diálogo con radio Mitre, para dejar en claro que espera más andanadas, esta vez en su contra, a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de octubre próximo.

De paso, el Presidente sí explicó las razones que encuentra para semejantes ataques. “Argentina hoy está siendo un faro de la libertad, por eso todo el ataque y la campaña mediática en nuestra contra. Porque somos el faro de Occidente, porque estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”, afirmó, sin abundar en cifras y datos que respalden sus acusaciones.