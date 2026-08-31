En el Gobierno prima la cautela tras las declaraciones de Trump sobre Malvinas, pero las consideran “muy positivas” para Argentina

En el anochecer de este lunes primaba la prudencia y cautela en el Gobierno tras la declaración del presidente norteamericano, Donald Trump, quien sugirió que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña -un histórico aliado de Estados Unidos- en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.

Según pudo saber LA NACION, en el Gobierno explicaban que se trata de algo “muy positivo” para Argentina, a la vez que de un “primer pronunciamiento”, por lo que evitaban cualquier muestra de exitismo sobre el tema. E insistían en que eso priorizaban la “cautela”.

No obstante, hacían notar que las expresiones de la máxima autoridad de Estados Unidos generaban un “cimbronazo” diplomático para el Reino Unido.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica de un periodista. Fue la primera vez que el mandatario republicano se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre Gran Bretaña y la Argentina.

Donald Trump, este lunes en el Salón Oval, donde habló de Malvinas Jacquelyn Martin - AP

Tras las declaraciones, “prudencia” y “cautela” fueron las palabras más repetidas por voces oficiales en Balcarce 50 ante la consulta de este diario sobre el impacto de los dichos del presidente estadounidense, con quien Milei tiene una relación estrecha.

En el palacio de gobierno hacían referencia a que se trató de una respuesta ante una consulta puntual y que “todavía hay que esperar”. Por eso remarcaban ambos conceptos. En caso de producirse el cambio en la postura de Estados Unidos, el reclamo argentino sobre las islas conseguiría un aliado de peso.

Hasta el momento y desde que se conocieron las declaraciones de Trump no hubo ningún pronunciamiento público de la administración mileísta. En principio tampoco se espera que lo haya en lo inmediato, aunque el canciller Pablo Quirno participará de una entrevista y el tema podría ser abordado allí, según deslizaron fuentes cercanas al Palacio San Martín.

El canciller Pablo Quirno recibió la noticia en el Palacio Libertad, donde estuvo acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el economista y escritor Alberto Benegas Lynch (h) y el ministro Federico Sturzenegger

Las declaraciones de Trump profundizan una línea que comenzó a vislumbrarse en abril pasado cuando también había generado amplia repercusión la filtración de un correo electrónico interno del Pentágono que, según publicó la agencia británica Reuters, contemplaba la suspensión del apoyo del gobierno de Trump al Reino Unido en su disputa con la Argentina.

Según aquella versión de Reuters, luego minimizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el correo electrónico interno esbozaba las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre ellas, añadió, contemplaba la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las islas.

En tanto la semana pasada, el diario británico The Telegraph reveló que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa.

El 2 de abril pasado, en un nuevo aniversario del comienzo del conflicto bélico de 1982, Milei reafirmó el derecho de la Argentina al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y su gobierno viene manteniendo una línea al respecto.