En el primer día en funcionamiento, se cayó la página de inscripción a los vouchers educativos

En el primer día disponible para solicitar el voucher educativo, el mecanismo lanzado por el gobierno de Javier Milei para asistir a la clase media frente a las fuertes subas, se cayó la página de inscripción. Desde la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendell, confirmaron a LA NACION que el servidor dejó de funcionar por “alta demanda”.

Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado en su habitual conferencia de prensa el comienzo de la inscripción “para aquellas familias que envíen a sus hijos a escuelas privadas de niveles inicial, primario y secundario”. Al ingresar en la página principal, las opciones son: “Inscripción” y “Preguntas Frecuentes”. Sin embargo, al hacer click para inscribirse, el sitio arroja la leyenda “Error 503″, que indica que el servidor no está listo para manejar la solicitud.

Desde la cartera educativa indicaron a LA NACION que hasta las 12 hubo 19.500 adultos que ingresaron y cargaron sus datos, y de esos 19.500, hay unos 4300 que ya completaron la encuesta. Sin embargo, sólo 2100 de esos han conseguido finalizado la inscripción 100%.

El beneficio, que depende del Ministerio de Capital Humano, está disponible desde este miércoles 3 de abril para las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

Se trata de una herramienta de asistencia para los estudiantes que cursan en establecimientos pagos y que, por el ritmo inflacionario, no pueden afrontar la totalidad de la cuota mensual. Según dispuso el Gobierno, la ayuda está disponible si se cumplen determinados requisitos, entre otros, el ingreso del grupo familiar, que no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM). Así, en base a la actualización más reciente ($202.800), el ingreso total de la familia solicitante no puede superar los $1.419.600.

Inscripción

La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril, y es importante saber que, independientemente de la carga del formulario, la institución educativa debe también emitir el certificado de alumno regular que valide el proceso, por lo que es recomendable realizar la gestión con tiempo prudencial, indicaron autoridades.

La asistencia estatal será acreditada en la cuenta bancaria del beneficiario y tiene un tope de $27.198 por cada hijo. Además, para que se apruebe el beneficio el valor de la cuota mensual escolar no debe superar los $54.396 .

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años, inclusive, ya sea madre, padre o tutor.

Cuáles son los requisitos de padres y alumnos para pedir el voucher educativo

Responsables parentales

Ser argentinos nativos o naturalizado o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos

Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años inclusive.

Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

Cumplir con la condición de alumno regular.

