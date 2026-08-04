En el Senado bonaerense es habitual la participación virtual en sesiones, como solicita Sagasti a nivel nacional

La posibilidad de que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se defina en una votación ajustada puso en primer plano la autorización, o no, para que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) participe de modo virtual de la sesión prevista para este jueves, dado que no puede viajar desde su provincia por prescripción médica, al cursar un embarazo en estado avanzado.

El mecanismo de conexión a distancia a sesiones y comisiones, bajo la lupa ante la inminente decisión que debe tomar la vicepresidenta Victoria Villarruel, es, por el contrario, una práctica usual en cámaras como el Senado de la provincia de Buenos Aires, que mantiene vigentes herramientas virtuales que comenzó a utilizar durante la pandemia de coronavirus que se desató a partir de 2020.

En el caso del Senado bonaerense, es usual y está reglamentada la participación virtual que Fernández Sagasti reclama para votar en contra del proyecto de ley del oficialismo que, entre otros puntos, elevaría a 25% del total de la superficie nacional, provincial y departamental que podría venderse a extranjeros.

En la última sesión del Senado bonaerense, celebrada el 16 de julio, participaron de manera virtual los legisladores Sergio Vargas (bloque Unión y Libertad) y Marcelo Feliú (Fuerza Patria), ambos de la sexta sección electoral de Buenos Aires (zona sur de la provincia).

La senadora Fernandez Sagasti, que pide participar de la sesión del jueves de manera virtual Pilar Camacho

El artículo 117 del reglamento interno del Senado bonaerense, cámara que conduce Verónica Magario, establece que, “frente a la existencia de causas extraordinarias determinadas conforme el procedimiento en el artículo 117 ter, los senadores podrán integrar la sesión de manera remota a través de los medios tecnológicos que se habiliten al efecto”.

Según informó a LA NACION una fuente que trabaja en un bloque del Senado provincial, “deben presentar una nota a la secretaria legislativa de Cámara y la sesión tiene que tener a la mayoría de sus miembros presentes”. El mecanismo “solo se permite en casos extraordinarios, como por ejemplo una licencia de salud”. Si Fernández Sagasti fuera senadora provincial, podría participar, no dudó la fuente consultada.

Al participar a distancia de una sesión, los senadores provinciales deben “acreditar su presencia mediante un sistema de validación por datos biométricos o, en la ausencia de este sistema, mediante la validación nominal de las presencias al igual que en las votaciones”, se establece en el artículo 117 quater del reglamento del Senado provincial. Del mismo modo, “deberán firmar la asistencia a las sesiones virtuales y sus votaciones a través de la firma digital o mediante la manifestación a viva voz, nominal, del sentido de su voto el cual será registrado por Secretaría en cada caso”, se indica en el artículo 117 quinquies.

En el caso de las reuniones de comisión en el Senado provincial, en las convocatorias se incluye un enlace para que se conecten aquellos legisladores que no puedan asistir. “Funciona perfectamente”, dijo un legislador sobre el sistema.