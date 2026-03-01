En forma sorpresiva, Melella anunció la adhesión de Tierra del Fuego al RIGI que promueve Milei

USHUAIA.- En el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella desplegó una estrategia de doble vía: fustigó duramente el modelo económico de Javier Milei, al que acusó de “destruir la industria”, pero confirmó sorpresivamente su intención de que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Bajo el eslogan “El Nuevo Impulso Fueguino”, Melella ofreció un discurso de poco más de una hora, marcado por la necesidad de resistir el ajuste mileísta, mientras se adoptan herramientas del mismo oficialismo nacional para captar capitales.

El mandatario fueguino no ahorró calificativos para describir el impacto de las políticas de la Casa Rosada en la provincia. Con un tono de confrontación directa, Melella apuntó contra el desfinanciamiento nacional. “El fracaso del programa económico en curso es absoluto, no tengo dudas”, disparó al inicio de su discurso, aunque en la misma frase dijo que reconocería algunos logros, como el descenso de la inflación, “pero sabemos que está volviendo a subir”.

“Eliminar déficit fiscal se instaló como una necesidad y de verdad lo compartimos, pero no comparto el abandono de obras e inversiones. En busca de los objetivos macroeconómicos dañan a la gente y afecta las inversiones en ciencia y tecnología”, advirtió Melella.

El gobernador cuyo espacio político es Forja -pero que está identificado con el kirchnerismo a nivel nacional- subrayó que, a diferencia de Nación, su gestión “no eliminó paritarias ni congeló salarios”, y llamó a los legisladores nacionales a que “vayan a ver las industrias que están cerrando” en Río Grande y Ushuaia antes de defender los recortes en el Congreso.

El discurso de Melella Prensa Gobierno de Tierra del Fuego

“Estamos en un momento de tomar decisiones urgentes. Hacen falta mejoras, cuidar lo que sirve, cambiar lo que corresponda y lo que caducó, dejarlo de lado definitivamente”, aseguró el mandatario provincial. “Debemos tener el mayor de los pragmatismos. Aunque soplen fuertes vientos adversos, esta provincia está destinada a ser una tierra de trabajo y un mar de oportunidades”, dijo Melella.

El giro pragmático

Probablemente uno de los datos centrales de la jornada fue el anuncio de su intención de adherir al RIGI en Tierra del Fuego. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue resistido inicialmente por Melella, y aparece ahora como una herramienta de supervivencia para sectores estratégicos como la energía y la infraestructura portuaria.

“Debemos adherir al RIGI porque necesitamos inversiones urgentes para que el viento fueguino juegue a favor y no en contra. Invito al mundo entero a invertir en nuestra provincia”, justificó.

Melella anunció también el envío a la Legislatura provincial de un paquete de leyes propias que buscan generar un contrapeso local. El mandatario hizo hincapié en tres ejes fundamentales de la transformación provincial, que contienen más de 20 iniciativas legales que serán enviadas para discusión y aprobación de los legisladores.

Melella junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza Prensa Gobierno de Tierra del Fuego

Entre los principales temas del paquete de medidas mencionó la Ley de Beneficios Fiscales para el Empleo, la generación de créditos hipotecarios a través del Banco de Tierra del Fuego para facilitar el acceso a la vivienda en un mercado inmobiliario asfixiado. También se refirió a una ley de mano de obra local, de uso de infraestructura provincial de hidrocarburos, ley de turismo provincial y de aventura, entre otros ejes temáticos.

La intervención del puerto

En medio del contexto crítico de intervención nacional en el puerto de Ushuaia, Melella apeló a la soberanía portuaria: reafirmó que el puerto “es de la provincia” y anunció la presentación de un marco legal para su desarrollo integral, en medio de disputas con la Administración General de Puertos nacional.

“Es lamentable ver a quienes tratan de aprovechar este avasallamiento para desgastar un Gobierno, una gestión o a un gobernador. Se trata de defender a la provincia, a sus recursos y a su pueblo, o ser cómplice. No puede haber medias tintas. El gobernador será lo que quieran, pero esta es una intervención federal y un avasallamiento a la autonomía de la provincia”, enfatizó Melella.

Melella cuestionó la intervención federal del puerto de Ushuaia Prensa Gobierno de Tierra del Fuego

Melella reiteró sus críticas a la intervención nacional que ya lleva más de un mes y se extendería por un año: “Creemos en un federalismo de concertación real y no en este avasallamiento. No nos da lo mismo que al puerto lo tenga la Nación, algún Estado extranjero o los narcotraficantes, como dijo un supuesto gran empresario de esta provincia. Les pido a los que tienen relación con el presidente Milei, al que tanto le gusta acusar a los kukas de corrupción, que le digan que revise bien. Quizá algún funcionario de cuarta línea está haciendo negocios con algún kuka”, afirmó, dando muestras de sus sospechas.