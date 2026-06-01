El Gobierno designó a directores de la nueva obra social de las fuerzas federales

El Gobierno designó a tres directores titulares de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), el organismo creado este año para administrar la cobertura de salud de dichas fuerzas. Los nombramientos fueron formalizados por el Ministerio de Seguridad Nacional y regirán con carácter ad honorem desde el 26 de mayo.

La normativa fue oficializada mediante la Resolución 486/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. De esta manera, el Poder Ejecutivo avanza en la conformación del directorio de la nueva entidad, cuya creación había sido establecida por el Decreto 88/2026.

Los designados son el prefecto general retirado Ricardo Alberto Fortini, el comandante mayor Andrés Esteban Barrera y el magíster Fernando Andrés Domínguez. Fortini representará a la Prefectura Naval Argentina, Barrera a la Gendarmería Nacional Argentina y Domínguez al Ministerio de Seguridad Nacional.

Además se le asignó una responsabilidad específica a Domínguez: el funcionario quedará facultado para asumir la representación legal y administrativa de la obra social cuando el presidente del directorio se encuentre ausente.

La OSFFESEG fue creada como un ente autárquico con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como del privado. Su estructura de conducción contempla un directorio integrado por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes.

De acuerdo con el esquema aprobado por el Poder Ejecutivo, los integrantes del directorio son designados y removidos por el titular del Ministerio de Seguridad Nacional. Además, permanecen cuatro años en sus funciones y deben acreditar experiencia, conocimientos e idoneidad en materia de administración y gestión de organismos públicos o privados.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entrevistada en LN+

Por su parte, el ministerio señaló que la designación de los tres funcionarios resulta necesaria para constituir el directorio de la obra social. También indicó que los nombrados reúnen los requisitos de formación y experiencia previstos por la normativa que regula el funcionamiento de la entidad.

La creación de la OSFFESEG fue dispuesta en febrero mediante el Decreto 88/2026. En esa norma se estableció que, una vez puesta en vigencia la nueva obra social, debía avanzar de manera inmediata en la conformación de sus autoridades.

Entre las tareas previstas para esta obra social figuran la elaboración de un reglamento de funcionamiento, la definición de una estructura orgánica, la contratación de una sede y de sistemas operativos, además de la aprobación del programa médico que prestará la entidad.