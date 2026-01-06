En la OEA, la Argentina apoyó la captura de Maduro y pidió a la CIDH que verifique el estado de los presos políticos

En la reunión convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Argentina reafirmó hoy su firme respaldo a la acción norteamericana en Venezuela y la captura del exjefe del régimen Nicolás Maduro, a quien vinculó con el “narcoterrorismo” y la calificó de “amenaza para el hemisferio”.

El representante argentino del organismo, Carlos Cherniak, recordó en los seis minutos que demandó su intervención que el régimen chavista “quebraba el Estado de derecho” mientras abandonaba el marco de la OEA. Y apuntó a “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder” que “han constituido amenazas concretas para la seguridad del hemisferio”.

En tren de elogiar la ofensiva de Trump, Cherniak afirmó: “El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno, en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”.

Cherniak recordó, además, a los “ocho millones de venezolanos que debieron abandonar el país”. También mencionó el “fraude” electoral de Maduro en las últimas elecciones generales, “constituyendo un gobierno legítimo e ilegal”. Al igual que lo vienen haciendo otros representantes argentinos, reclamó por la libertad del gendarme Nahuel Gallo. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, dijo el diplomático argentino.

En un pasaje crítico hacia la OEA, que hasta mayo del año pasado condujo el excanciller de Uruguay Luis Almagro, Cherniak afirmó que “el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades” mientras en Venezuela, afirmó, se violaban los derechos humanos. “La diplomacia del silencio es inaceptable”, dijo Cherniak, y sostuvo que “se subestimó el instrumento de la diplomacia preventiva”. A través suyo, la Argentina solicitó a la CIDH que “insista en una visita al país [Venezuela] para verificar el estado de los presos políticos”.

La sesión de la OEA estuvo marcada por las divergencias de sus 35 miembros en torno a la acción del gobierno norteamericano. Brasil, Uruguay, Colombia y México criticaron frontalmente la “inaceptable agresión armada” de Estados Unidos contra Venezuela, y enfatizaron su visión del continente como “una región de paz”. Se les sumó, hacia el final de la sesión y en carácter de invitada, la representante de España, para quien “la fuerza jamás traerá más democracia”. También hubo críticas a Trump del representante de Canadá, Stuart Savage, y de países considerados aliados, como Perú.

El representante de Trump, Leandro “Lee” Rizzuto, procuró rebatir esos argumentos, al afirmar que “Estados Unidos no invadió Venezuela” y que se trató de una “operación” en “defensa de la paz, la seguridad y la democracia en el hemisferio”. Interrumpido durante largos minutos por una mujer que, a los gritos, ingresó en el recinto del debate y terminó siendo desalojada, Rizzuto recalcó que “este es nuestro vecindario” y que no permitirían que “las mayores reservas de petróleo” estén en manos de potencias como China, Rusia y el propio chavismo.

En el respaldo a Trump se encolumnaron también Ecuador, Panamá (que mencionó el secuestro de uno de sus ciudadanos, Olmedo Nuñez), El Salvador y Guatemala. “La población venezolana nos estaba pidiendo ayuda a gritos”, afirmó la representante ecuatoriana, Mónica Palencia, una de las más efusivas defensoras del operativo para capturar a Maduro. Una curiosidad: Chile y Honduras, donde hay gobiernos progresistas prontos a ser reemplazados, se ubicaron más cerca de la postura de Brasil, aunque los presidentes próximos a asumir, José Antonio Kast, en Chile, y Nasry Asfura, de Honduras, sostengan posiciones antagónicas.

Ayer, el embajador ante las Naciones Unidas Francisco Tropepi se expresó en términos similares durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. “El gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EE.UU. y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”, dijo Tropepi, en línea con la postura del gobierno libertario.