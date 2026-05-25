El PJ rechaza la intervención de la UOM por “antidemocrática” y se organiza un “abrazo” a la sede gremial

La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dispuesta por la Justicia el viernes pasado, generó el rechazo del Partido Justicialista (PJ) y el lanzamiento de una protesta, con un “abrazo” a la sede central del sindicato que se realizará este martes.

El peronismo nacional, que preside Cristina Kirchner, consideró “arbitraria y antidemocrática” la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que intervino el gremio por 180 días y desplazó a su secretariado nacional, encabezado por Abel Furlán, un dirigente sindical enrolado con el kirchnerismo que también es integrante del consejo del PJ (integró la lista de Cristina para el partido, en el puesto número 12).

Tras conocerse el fallo judicial que desplazó a Furlán y a toda la cúpula del gremio metalúrgico por considerar que hubo irregularidades en las elecciones sindicales que derivaron en la reelección del jefe sindical, el PJ nacional emitió un comunicado en el que calificó de “arbitraria y antidemocrática” la decisión. También, subrayó que se trata de “una nueva y grave violación a la autonomía y a la democracia sindical en nuestro país”, que “se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores”.

Furlán, con Máximo Kirchner

El PJ contrastó la intervención (por la que fue designado al frente de la UOM el abogado Alberto Biigieri) con una decisión reciente favorable al reconocimiento de la vigencia del derecho de huelga. “Esta intervención se produce el día siguiente a que la Corte Internacional de Justicia ratificara que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio Nº87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección sindical y derecho de sindicación”, se especificó en el comunicado del peronismo nacional.

RECHAZAMOS LA INTERVENCIÓN DE LA UOM.



Sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia. pic.twitter.com/c4v35A75DH — Partido Justicialista (@p_justicialista) May 23, 2026

“La persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales no son hechos aislados: son síntomas inequívocos de un país cuya democracia se encuentra seriamente amenazada por un gobierno de carácter autoritario y un Poder Judicial que actúa como su cómplice”, argumentó el PJ en su comunicado.

Los camaristas que definieron la intervención de la UOM son Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes el 23 de abril emitieron un fallo que dejó vigente la reforma laboral aprobada en el Congreso, al otorgar con efecto suspensivo una apelación presentada por el Estado nacional contra la suspensión de más de 80 artículos de la norma, que había decidido el juez laboral Horacio Ojeda. Al día siguiente del fallo por la reforma laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha el trámite para prorrogar la magistratura del Pesino, quien en junio debería dejar su puesto por haber cumplido 75 años.

Kicillof, con el jefe ahora desplazado de la UOM, en un congreso de delegados del sindicato metañúrgico Mauro V. Rizzi

También la rama bonaerense del PJ, presidida por el gobernador Axel Kicillof, repudió la intervención. “No puede naturalizarse que sectores del Poder Judicial avancen sobre organizaciones sindicales mientras el gobierno nacional impulsa un modelo de ajuste, deterioro salarial y retroceso productivo”, se indicó en el comunicado que hizo público el justicialismo provincial.

Este martes, a modo de protesta, la conducción desplazada de la UOM realizará un “abrazo” a la sede central del sindicato, ubicada en Adolfo Alsina 485, en el centro porteño. “Contra la intervención judicial arbitraria y antidemócratica”, es el lema de la convocatoria que lanzó el sindicato, prevista para las 12.