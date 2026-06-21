La fiscalía aseguró que es falso el contrato con el que Espert intentó justificar los US$200.000 que le dio el condenado Fred Machado

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió la indagatoria del exdiputado libertario José Luis Espert por lavado de activos al acusarlo de blanquear 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional a través de la compra de un BMW y luego un Lexus de 130.000 dólares, y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Para la fiscalía, el contrato con una empresa minera guatemalteca, con el que Espert buscó justificar el pago de los 200.000 dólares de manos del condenado Federico “Fred” Machado es una simulación.

El fiscal Domínguez pidió al juez federal Lino Mirabelli que indague además a su contador Mariano Alejandro Cosentino y a su empresa Varianza SA, que constituyó con la esposa del exlegislador.

La acusación reconstruye con documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos digitales secuestrados a los contadores del diputado cómo 200.000 dólares que llegaron desde una empresa vinculada al narcotráfico fueron ingresados al circuito económico formal mediante la compra de vehículos de alta gama y la integración de un fideicomiso en la playa, junto a Pinamar.

Fred Machado, cuando fue detenido en la Argentina, antes de ser extraditado a Estados Unidos

El 22 de enero de 2020, Espert recibió en una cuenta a su nombre radicada en Estados Unidos −en el banco Morgan Stanley, cuenta n° 40611172− una transferencia de 200.000 dólares.

La operación fue realizada desde la cuenta N° 002868719094 del Bank of America perteneciente a la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., y el detalle de la transferencia consignaba: “ORIG TO BENE INSTR: FOR FURTHER CREDIT TO 852017501 JOSE LUIS ESPERT N28FM”.

Esa empresa, según el dictamen, integró la estructura de una organización criminal transnacional investigada en Estados Unidos, donde Fred Machado, conocido de Espert, fue condenado por el Tribunal del Distrito Este de Texas.

La organización criminal trasnacional operaba el contrabando de drogas, el lavado de sus ganancias y un esquema de fraude que consistía en vender aeronaves inexistentes o inoperables a inversores que pagaban millones de dólares.

Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Fred Machado y titular de Wright Brothers Aircraft Title Inc., fue condenada a 16 años de prisión en esa causa.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los jueces de la Corte Suprema de Justicia CSJN

La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó el 7 de octubre de 2025 la sentencia que declaró procedente la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. Ya en el exterior, Machado acordó con el Ministerio Público declararse culpable de conspiración, fraude reiterado y lavado de activos. A cambio, se retiraron los cargos de narcotráfico.

Según el dictamen, la cuenta del Morgan Stanley donde recibió el dinero nunca fue declarada por Espert ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tampoco el saldo que acumuló ni la transferencia de 200.000 dólares recibida de la firma de Machado.

Para justificar el ingreso de los fondos, Espert presentó como respaldo un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.

Contrato ficticio

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar un análisis de mercado, asesoramiento para refinanciar deudas y un plan estratégico de ampliación de la empresa, a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año.

Sin embargo, la fiscalía concluyó que ese contrato es una simulación, pues careció de objeto real y de cumplimiento posible. El dictamen señala que Espert no viajó en ningún momento a Guatemala, no contrató profesionales especializados en minería para cumplir las obligaciones que asumió, no existe ninguna propuesta de trabajo previa al convenio ni subcontrataciones posteriores.

Javier Milei y José Luis Espert LUIS ROBAYO - AFP

Dijo la fiscalía que la documentación hallada en el domicilio de Espert y en poder de sus contadores referida a asuntos mineros se trataba de información pública sobre minería en Guatemala descargable de sitios web oficiales, que no se aproximan a la complejidad que implicaría el trabajo supuestamente contratado al economista.

El propio Machado, según surge del registro migratorio argentino, se encontraba en Buenos Aires cuando se firmó el contrato que el instrumento afirma haber sido celebrado en Guatemala. Y la empresa Minas del Pueblo SA, verificada ante el Registro Mercantil de Guatemala, carecía de actividad real al momento de la firma del convenio.

Recién en julio de 2019, un mes después, solicitó la cesión de una licencia de explotación minera que hasta entonces no operaba.

Tampoco existen facturas de exportación emitidas por Espert en el año 2020 en relación con el contrato, ni hay ningún reclamo de su parte ante el supuesto incumplimiento de Minas del Pueblo.

El fiscal concluyó: “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió, y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.

El dictamen reconstruye el circuito de los fondos con documentos bancarios, órdenes de pago y archivos digitales secuestrados al contador Cosentino.

Las compras de Espert

El 4 de marzo de 2020, apenas seis semanas después de recibida la transferencia de los 200.000 dólares, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de 50.000 dólares a su cuenta en el BBVA.

Con ese dinero compró un BMW M240i por 47.800 dólares, registrado bajo el dominio AE194KJ. El auto fue vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares.

Con el producido de esa venta y con fondos adicionales, en diciembre de 2024 adquirió un Lexus RX 350 (dominio AG977AO) por 129.999,88 dólares.

Para ello realizó una transferencia de 44.500 dólares desde su cuenta del BBVA y un depósito en efectivo de 88 millones de pesos el 28 de noviembre de 2024 en la sucursal Martínez del BBVA, equivalente a unos 85.000 dólares al tipo de cambio del BCRA para esa fecha.

José Luis Espert, cuando era diputado de LLA Camila Godoy - LA NACION

Adicionalmente, el 18 de febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas (individualizado como 30718706552, UF 507 Barrio Gaviotas 105) por 203.678.211,99 pesos. Según la documentación secuestrada, se abonó un anticipo de 55.501 dólares y luego siete cuotas mensuales.

Y el 27 de octubre de 2025, a días de iniciado este proceso judicial, se produjo la extracción en efectivo de 80.000 dólares desde la cuenta de Espert.

El fiscal encuadró estas operaciones en las tres fases del lavado de activos: la colocación (el depósito de los 200.000 dólares en la cuenta del Morgan Stanley a través de la empresa de fachada Wright Brothers), la estratificación (las transferencias entre cuentas del Morgan Stanley y el BBVA) y la integración (la compra de los vehículos y el fideicomiso, que otorgaron apariencia lícita al dinero de origen ilícito).

El fiscal también advirtió que no se descarta que Espert haya recibido más dinero de parte de Machado además de los 200.000 dólares ya identificados: el contrato establecía una contraprestación total de un millón de dólares, y según el dictamen “podrían haberse realizado pagos por otros medios no identificados hasta el momento”.

Son comprometedores para la fiscalía los audios de WhatsApp hallados en el teléfono del contador Fernando Agustín Escobar, asesor contable de Espert.

Las conversaciones entre los contadores Cosentino, Escobar y la también contadora Mercedes Armendrares retratan el momento en que los asesores de Espert evaluaron, días después de la detención de Machado en abril de 2021, qué hacer con el dinero que figuraba en la cuenta no declarada.

En el chat 4062, entre Cosentino y Escobar, del 26 de abril de 2021 −a días de la detención de Machado−, Cosentino escribió: “Uf... que cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Lei todo y esta todo re vinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo. Queres que te llame para ayudarte a pensar?”

Días después, Cosentino preparó para la reunión del 3 de mayo de 2021 con Espert el archivo “JLE-Revisión impositiva.xlsx”, donde sistematizó el patrimonio real del diputado, incluida la cuenta del Morgan Stanley, los 200.000 dólares, los giros al BBVA, la vinculación con la compra del BMW y el saldo remanente en la cuenta exterior.

El documento también analizaba las alternativas para encuadrar el contrato con la minera guatemalteca en distintas categorías tributarias: prestación de servicios, prestación de servicio incumplida, liberalidad o directamente “no mostrar nada”.

La opción elegida fue la última: no declarar nada.

Un audio del 7 de junio de 2021, hallado también en el teléfono de Escobar, registra a Espert hablándole a la contadora Armendrares: “Habría que hablar bien con Consentino, si eso descalabra todo lo que Consentino está armando con mi declaración jurada, no solo de 2020, sino cómo está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta 2021. 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021 Mariano estaba haciendo esos arreglo de cosas mías. Fijate si esta opción para pagarte a vos no descalabra todo, ¿no? Che, dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón Mechi. ¿No podés bajarme un poco? [...]”.

Y en otro audio de esa misma fecha, Espert instruyó a Armendrares: “Como con Mariano, por otro lado, en Buenos Aires estamos trabajando el tema de mis ingresos blancos, más el alquiler de Mechi, la hermana más que mamá, supuestamente en este año me transfiere más plata para justificar mi consumo, bla, bla, bla, bla; simplemente para que estemos todos al tanto de lo que está haciendo el otro, digamos. [...] que acuerdes con él una manera de pagarte los honorarios ya porque ya terminaste tu trabajo, me dijiste, de una manera que no vuelva a descuajeringar todos los números que estamos ahora encaminando de a poco.”

Un audio anterior, del 27 de enero de 2020 −apenas cinco días después de la transferencia de los 200.000 dólares−, ya registraba al contador Escobar hablando con Armendrares: “[...] Escuchame una cosa Mercedes, ahí José Luis Espert, al final, de ese contrato que tiene con Guatemala, este año ya le entraron en la cuenta blanca [UBS Financial Services] que tiene declarada en el exterior, 200.000 dólares, para lo cual, bueno, eso ya fue, fue..., lo acordamos con él; el resto va por otra vía, pero para empezar a amortiguar, digamos desde ahora, ya desde enero, esos 200 mil dólares, habría que activarle la sociedad anónima.”

Ese audio revela que desde el primer día se planificó utilizar Varianza SA, la empresa de Espert y su esposa, como vehículo para justificar los ingresos.

El fiscal citó el audio en que Cosentino, el 11 de agosto de 2021, le escribió a Escobar: “Hola Locura, ayer lo vi a Jose Luis Espert y cerramos todo, me pago USD 900 asi que vos avisame si compensamos o te transfiero. Hasta aca llegó mi asistencia. Costo pero salió. Lo estoy ayudando de onda con un tema del banco que siguen jodiendo, junto con Mercedes. Lo viisite en el bunker, estaba contento y animado”.