En línea con Caputo, Santilli acelera reuniones con los gobernadores, pero los Menem frenan el ritmo

Diego Santilli puso en marcha este jueves las reuniones con gobernadores post encuentro en París, para intentar concretar así su plan y el del ministro de Economía, Luis Caputo, de terminar de cerrar con las provincias que hagan falta, antes de que culmine octubre. Y llevarse el acompañamiento, claro, para la anulación de las PASO en 2027.

Pero dentro del Gobierno no todos los actores están con la misma urgencia. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, muestran vocación de acuerdo pero, según voces que hablaron con LA NACION, no pretenden pactar a cualquier costo con los aliados y menos poner en riesgo la estructura territorial propia de La Libertad Avanza (LLA).

“El Colo y Toto están más impacientes; los Menem, sin tanto apuro”, resume una alta fuente a LA NACION. Karina Milei abrevaría en la línea de sus lugartenientes riojanos.

Dicen los que saben que Santilli se entusiasma con terminar el mes con los entendimientos listos, tal como les dijeron él y Caputo a los gobernadores en Francia. El ministro de Economía es el más interesado en que se selle el dilatado pacto, para darle un plafón político al Gobierno que imprima estabilidad en los indicadores económicos. Sobre todo el riesgo país, que la semana pasada superó los 650 puntos y que esta dio un respiro tras el triunfo en Brasil de Flavio Bolsonaro (una victoria que envalentonó las vibras triunfalistas en los más obsecuentes mileístas).

Javier Milei y Flavio Bolsonaro durante la campaña de Brasil Ettore Chiereguini - AP

Sin embargo, quienes observan las diferencias de la mesa política, pero no se involucran en el barro, analizan que a las charlas todavía les queda hilo en el carretel. Ven poco probable una convergencia inmediata.

Los gobernadores aliados perciben la buena voluntad de la dupla Santilli-Caputo, pero todavía no terminan de desentrañar qué quieren Karina Milei y los Menem. De momento, la secretaria general les dijo en París a los jefes provinciales que esto tiene que ser un doble conforme: que su hermano reelija y que ellos también. Pero, al no estar el detalle de cómo se instrumentará ese posible pacto en cada distrito, los gobernadores desconfían. Los socios dicen no estar dispuestos a votar la eliminación de las PASO si no hay una garantía de que LLA no los pondrá a ellos en juego. Los avala la experiencia previa, cargada de incumplimientos.

Las diferencias de timing e intereses entre las terminales políticas del Gobierno son evidentes en los planteos de sus representantes.

El ministro Caputo, que el lunes no participó de la reunión de Gabinete, fue horas después al streaming del Gordo Dan y en medio de la jocosidad ultraoficialista dijo: “El riesgo kuka para mí es cero, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Ahora, ¿es lo que piensa el 100% de los inversores, del mercado? No. Tengo que actuar en consecuencia a eso, no me voy a quedar con el view (mirada) mío. Me voy a preparar por si alguno piensa que las cosas no van a ser así“. De esa forma justificó la compra de reservas, los swaps y, por lo bajo, su insistencia acuerdista.

El ministro de Economía, Luis Caputo Fabián Marelli

Los gobernadores que fueron a Francia esperan el llamado desde Balcarce 50 porque el acuerdo todavía sigue verde. Hoy Santilli retomó las gestiones. Mientras garuaba en la tarde de esta extraña primavera porteña, recibió en la Casa Rosada al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Mañana verá al de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Para la semana que viene todavía no hay agenda confirmada, pero se harán en Capital tres eventos que traerán hasta acá a los jefes provinciales: el Congreso de Federalismo Fiscal, que organiza la Comisión Federal de Impuestos (CFI) para el miércoles 14 y jueves 15; la 2° Cumbre Federal de Logística montada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el viernes 16; y otro mitin de la Red de Acción Política. Santilli vislumbra, acompasado por la llegada de mandatarios a la Capital, un nuevo raid.

En el ala negociadora del Gobierno sueñan con cerrar un frente político con al menos once provincias: Chubut, Mendoza, la Ciudad, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén entran en la baraja. “No hay una definición absoluta sobre este tema hacia adentro”, admiten, no obstante, fuentes oficialistas. Con otras provincias podrían hacerse otro tipo de acuerdos; no de confluencia.

A esta altura incluso en esos sectores más conciliadores dan por descontado que en la mayoría de las provincias del país, LLA va a competir con candidatos propios. Está por verse la intensidad de esas postulaciones. Fuentes que saben lo que piensan los Menem dicen que de ninguna manera van a “desdibujar” el partido.

Afirman, asimismo, que Martín Menem está a favor de negociar alianzas, pero no a entregar toda la estructura provincial que montó junto a su primo Lule y a Karina Milei.

Voces que conocen la diaria oficialista refieren que en el menemismo hay actores que todavía ponen sobre la mesa la posibilidad de cerrar un acuerdo por las PASO diferenciado del pacto que se selle para competir el año que viene; un escenario improbable para los gobernadores, que pujan por el combo. En esas terminales deslizan que los entendimientos para 2027 se podrían estirar hasta diciembre, y por qué no más. Los que abrevan esta posición tienen además una fe ciega en el plan de Milei. Afirman que el Presidente es “el ancho de espadas” y el elector de más arrastre, por lo que buscan condicionar desde ahí la negociación. Creen que más cerca de la elección tendrán más poder de fuego, porque ven un panorama económico de mejora.

Lule Menem y Martín Menem Pilar Camacho

Además de las gobernaciones, un aspecto clave del toma y daca será cómo repartir los lugares en las listas nacionales al Congreso. Los libertarios quieren teñir los listados de violeta; el kari-menemismo se envalentona con lograr la mayoría propia que le permita un segundo mandato de Milei full propio. Pero los gobernadores no están dispuestos a entregar todo. Es que tanto los senadores como los diputados que les responden son los que los dotan de poder de negociación (sobre todo por fondos) con el Ejecutivo central.

“LLA va a querer que la gran mayoría de los diputados que entraron en 2023 al Congreso reelijan. Entonces, ya de por sí habrá lugares ocupados en las listas; no va a haber tanto para repartir”, avisan desde los entornos más duros a la confluencia.