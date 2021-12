En medio de la crisis, la UCR avanza con la renovación de sus autoridades en una elección cuestionada

La interna que vive el radicalismo después de las elecciones todavía no está lista para cerrarse. El partido deberá atravesar una nueva disputa que enfrentará una vez más al sector referenciado en el senador nacional Martín Lousteau y el del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El viernes los delegados de las provincias de la Unión Cívica Radical deberán elegir al nuevo titular del partido y a las autoridades del comité nacional.

Todos coinciden en que la tensión todavía persiste luego de la ruptura del bloque en Diputados que derivó en la creación del nuevo bloque Evolución con 12 diputados presidido por Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Córdoba. Esta vez, tampoco están de acuerdo.

Por ahora, el único candidato para presidir el partido es Morales y desde su entorno aseguran que cuentan con los votos necesarios para ganar: 64. Del lado de Lousteau no dice lo mismo. “Los dos sectores están parejos”, aseguran y desafían: “[Mario] Negri también decía que lo ganaba”. Aunque varias veces se habló de su nombre como posible contrincante, el senador nacional no formalizó su candidatura. Tiene tiempo hasta el viernes, ese mismo día puede presentarse. “No hay decisión si se postula”, se limitan a contestar fuentes cercanas al economista, insisten con la idea de que el partido debe renovarse y no están pensando en “los nombres” aunque deslizan que todavía no descartan presentar un candidato.

En la cúpula del partido temen que la elección pueda judicializarse. Sucede que, las dos fracciones no coinciden en cuantos de los 102 delegados están habilitados para votar y según el sector de Lousteau este es el primer punto que deben acordar.

Hay dos provincias con mandatos vencidos (Santa Cruz y Formosa), dos intervenidas (Santiago del Estero y Tucumán) y una judicializado (Buenos Aires). Desde el sector de Morales consideran que los delegados con mandatos vencidos están en condiciones de participar, aunque aseguran que incluso perdiendo esos 8 puntos lograrían que el gobernador de Jujuy se consagre como el sucesor de Cornejo. “Judicializaron la interna con Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Todo lo judicializaron, no les gusta perder”, lanzan sobre sus contrincantes quienes entienden que esos delegados no pueden participar.

“Ricardo Gil Lavedra, abogado de Morales presentó un escrito ante la Justicia pidiendo que la UCR porteña convoque a elecciones de delegados porque estaban los mandatos vencidos y así lo hicimos. La vara de Morales sirve para la Ciudad pero no para Formosa y Santa Cruz”, apuntan.

Por su parte, Alfredo Cornejo, el actual titular, intenta conciliar entre los dos sectores y aboga por una lista de unidad al igual que sucedió con su candidatura en 2017 y 2019. Desde el sector de Morales, aseguran que primero debe ser electo y “si integran la mesa será después”. Por parte de Lousteau contestan: “Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que haya una integración, estamos trabajando en eso. No hay animo de ruptura”. Aunque remarcan que representan “un sector muy importante del partido, entre ellos las principales cinco provincias de la Argentina” y reclaman una “integración proporcional en la conducción”.

“Lo más importante es cambiar las metodologías, prácticas del partido para que exprese los dirigentes emergentes y lograr cristalizar el proceso de renovación”, señalan desde el sector de Lousteau que entienden que en esta elección se juega, una vez más, dos modelos distintos. Consideran “un retroceso” la elección de Morales ya que representa uno de “los cinco dirigentes que han ocupado los lugares principales del partido en los último años”.

Además remarcan la relación de Morales con Sergio Massa y el apoyo a dos leyes del Gobierno: la quita de fondos a la Ciudad y el impuesto a la riqueza. “Cornejo y Morales son dirigentes cercanos al Gobierno, nosotros no”, enfatizan.