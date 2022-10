En medio de la presión interna para eliminar las PASO, el Gobierno ya organiza las elecciones 2023

escuchar

A menos de un año de las elecciones presidenciales y pese a no haber definiciones sobre si el peronismo avanzará para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), el Poder Ejecutivo ya trabaja en el armado de los comicios 2023 . Los procesos administrativos para organizar las elecciones comenzaron en el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, hombre de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dirigente de peso en La Cámpora.

La suspensión de las PASO es una discusión que se pone en juego en todas las mesas políticas del oficialismo. Los gobernadores del PJ y muchos intendentes del conurbano se pintan la cara por saltearse esa instancia. A diferencia del año pasado, para las elecciones legislativas, esta vez la idea prendió distinto en el kirchnerismo: sin levantar la bandera, habilita la discusión .

De Pedro es uno de los funcionarios que no se expidió públicamente sobre la posible suspensión de las PASO. En una entrevista radial, al ser consultado sobre el tema, eludió una definición al sostener que “es un tema del Congreso”. Una línea sobre la que también insisten en su cartera. “Reafirma la postura que uno no puede estar tomando partido”, insistían hoy cerca de su cartera.

“Se trabaja con la normativa vigente” , explicaron a LA NACION fuentes del área, que implementa el armado de los comicios a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE). “En caso de haber modificaciones, se cambia lo administrativo, pero eso es materia del Congreso”, insistían hoy. “La realidad es que el cronograma oficial arranca en mayo, pero los procedimientos administrativos ya están corriendo” , agregaban, para dar a entender que lo operativo avanza al margen del debate político. Aunque advertían: “Avanzar en los procedimientos no implica adelantar una postura, es una responsabilidad administrativa al margen de la discusión política”.

De todos modos, en el área no cierran ninguna ventana. “Generar los procesos administrativos no implica que no se pueda desandar lo recorrido, siempre hay margen para modificar” , afirmaron, para y completar que se avanza con “los mismos plazos que en las elecciones de 2019 y 2021″.

En el ministerio que comanda De Pedro se refieren con orgullo a la organización de las últimas elecciones. “El exitoso proceso permitió tener datos definitivos del conteo a las 21, donde ya estaban a disposición el 60% del país incluyendo el 50% de la provincia de Buenos Aires. Nos dejó la vara muy alta y por eso se trabaja con todos los actores y tanta anticipación”, indicaron.

Mientras en Interior insisten en remitir “al Congreso” el debate por las PASO, en la Casa Rosada son conscientes de los tiempos legislativos: quedan solo dos meses para sesionar antes de que comience el año electoral, “con el mes del Mundial incluido”. Agregan que el año próximo recién se volverá a trabajar en marzo, con lo que se reducen los tiempos para modificar el mecanismo electoral si eventualmente se esperara una definición de parte de ellos.

En las últimas semanas, Marcos Schiavi, titular de la DINE, y Patricia García Blanco, a cargo de la subsecretaría de Asuntos Políticos, ya se reunieron con más de 300 apoderados entre representantes de fuerzas nacionales y provinciales. En los últimos días lo hicieron con representantes de la región de Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja), en tanto ya lo habían hecho con los del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, y Tucumán), la región del Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) y en los próximos días lo harán con los de la Patagonia. El año se cerrará con un nuevo encuentro con todas las fuerzas nacionales.

Todo se da con la mira puesta en mayo próximo, cuando se dé el llamado formal a elecciones, tres meses antes de las PASO -si se sostienen-, y comience el cronograma electoral.

La suspensión de las PASO es una de las discusiones más fuertes al interior del oficialismo , que es consciente del daño que podría infringirle a la oposición al quitarle ese mecanismo, pero también que el impacto podría volverse en contra. “Cristina nunca fue proclive a cambiar las reglas electorales porque cree que no vamos a ganar o perder por eso, sino por la economía. Pero está ganando el pragmatismo”, dijo recientemente a LA NACION un colaborador de La Cámpora.

Un dirigente bonaerense de peso que participa de las mesas políticas, sin embargo, habló del “factor Alberto” en la Cámara baja: “El tema es qué van a hacer algunos de nuestros que quieren preservar las PASO, como los que responden al Presidente y al Movimiento Evita. Si una parte del FDT no acompaña, no llegamos al número, aunque acompañen el sector de Javier Milei y los cordobeses”. En la banca que deja Victoria Tolosa Paz ingresará Micaela Morán, que responde al massismo. Y Massa quiere sacar las PASO.