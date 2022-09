“Tal vez me faltó alguno”. Eduardo de Pedro, sobre la convocatoria al diálogo con la oposición: “Hablé y voy a seguir hablando”

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, brindó este sábado una entrevista radial en la que habló sobre la convocatoria al diálogo con la oposición realizada por el Gobierno, de la que él se ocupó personalmente. Tras los cuestionamientos expresados por varios dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), que afirmaron no haber sido contactados por el oficialismo, el funcionario reconoció que “tal vez” le faltó hablar con “alguno”. Sin embargo, insistió en la necesidad de dar un debate político con miras a alcanzar “consensos básicos”.

“[Previo al intento de magnicidio] yo venía charlando con varios líderes de la oposición para tener un consenso y poder firmar una especie de acuerdo en política energética. No soy el único que piensa que hacen falta algunos consensos básicos”, recordó de Pedro esta mañana en diálogo con Radio Mitre y agregó: “Después del intento de asesinato de Cristina Kirchner, también hablé y voy a seguir hablando. Es cierto, tal vez me faltó alguno. Pero [la convocatoria] tenía que ver con bajar un cambio y no hacer un escándalo de esto, que es grave y nos tiene que poner a reflexionar y a pensar sobre qué está pasando”.

Tras ello, aludió a los planteos con relación a la convocatoria vertidos desde JxC, cuyos referentes se negaron a debatir en el Congreso acerca de lo ocurrido y prefirieron darle tiempo a la Justicia para que esclarezca el caso. A ese respecto, dijo: “Por supuesto que todavía falta que la Justicia nos dé información, pero mientras tanto, sabiendo que hay reivindicaciones de grupos nazis, intolerancia política y violencia en las redes, gente que tira antorchas a la Casa Rosada, me parecía y me parece, al igual que a muchos dirigentes de la oposición, que el clima está raro y que no es el que muchos dirigentes quieren. Ese diálogo [entre los espacios] existe. La verdad es que no es formal, pero ojalá pudiéramos hacerlo formal”.

Eduardo "Wado" de Pedro Enrique García Medina - LA NACION

Más tarde, al ministro le consultaron por su punto de vista respecto del desempeño de la custodia de la vicepresidenta y en particular de la responsabilidad en torno a lo ocurrido del titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, quien esta semana respaldó su accionar. Entonces, se limitó a decir: “Para analizar si el operativo falló o no, él único que tiene la información es él. Él lo planificó”.

Por otro lado, de Pedro hizo referencia a las palabras del senador José Mayans, que la semana pasada dijo que la causa de Vialidad está “viciada de nulidad”, y sostuvo: “Necesitamos para Cristina jueces y fiscales imparciales, no los que toman whisky y comen asado con Macri”. En ese sentido, señaló que coincide con las palabras de Oscar Parrilli, quien rechazó cualquier posibilidad de indulto o amnistía para la vicepresidenta.

Misa en Luján

Ministros y dirigentes del Frente de Todos participarán este sábado de una ceremonia religiosa, que está convocada para las 13 en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, la actividad formará parte de las manifestaciones que la coalición oficialista planea realizar durante la jornada de hoy con actos en Parque Lezama y Parque Patricios.

El jueves, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó que Fernández se encargó de invitar “a todos los ministros” del gabinete nacional a participar del evento. Confirmaron su presencia los titulares de las carteras de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y el canciller Santiago Cafiero, entre otros.

La Basílica de Luján será nuevamente escenario de una ceremonia religiosa que congregará a parte del oficialismo Télam

La convocatoria a la denominada “Misa por la paz y la fraternidad de los Argentinos” surgió de parte del intendente de ese distrito, Leonardo Boto, quien realizó una invitación a “todas las fuerzas políticas y sus representantes y vecinos y vecinas de otras confesiones cristianas y religiosas”. Sin embargo, aunque a la ceremonia fueron convocados referentes opositores, desde Juntos por el Cambio decidieron no asistir.

“No fue una invitación de la Iglesia, sino política. El bloque decidió no asistir, pero tampoco la mesa de provincia ni en el consejo nacional”, dijo a LA NACION una fuente de Pro. Desde la CC también señalaron que declinaron de asistir. “No está dado el marco para que estemos”, agregaron. Así y todo, los organizadores se ilusionan con que algún referente radical participe. En particular mencionan al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y a Facundo Manes (que ya advirtió que no se lo permite su agenda).