La interna de Hurlingham no afloja y La Cámpora se bajó de un acto con el Presidente

La interna entre Juan Zabaleta y La Cámpora en el distrito de Hurlingham no cede y hoy se volvió a poner de manifiesto, cuando los representantes locales de la agrupación, que gobernaba el municipio hasta la semana pasada, decidieron no ir a un acto de inauguración de un nuevo módulo de una planta depuradora de Aysa que encabezó el presidente Alberto Fernández. Con la disputa irresuelta, el exintendente Damián Selci, los funcionarios de su gabinete (todavía no se formalizó uno nuevo) y el referente local camporista, Martín Rodríguez, se ausentaron de un acto al que asistieron ministros, sindicalistas, intendentes, legisladores, e incluso dirigentes opositores locales.

Hasta el mediodía, según pudo averiguar LA NACION, no se descartaba la presencia de representantes del gobierno de Selci, que debió dejar la intendencia la semana pasada cuando Zabaleta levantó su licencia y reasumió en el municipio tras renunciar como ministro de Desarrollo Social. Sin embargo, el resultado final fue la ausencia del sector del exintendente. Fuentes cercanas a Zabaleta aseguraron que “estaban todos invitados y no fueron”.

Además de Fernández, estuvieron con Zabaleta el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de Aysa, Malena Galmarini; el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, y el secretario general del gremio de Aysa, José Luis Lingeri. Entre el público, se ubicaron intendentes de distritos beneficiados por la obra que se inauguró, como Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fernando Moreira (San Martín), Lucas Ghi (Morón), y Karina Menéndez (Merlo).

Zabaleta no hizo mención a la ausencia de sus rivales locales, pero agradeció todas las presencias, incluso la del jefe del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Hurlingham, Juan Manuel Lorenzo. En su regreso, Zabaleta lidiará con un Concejo Deliberante en el que solo tiene cuatro concejales que le responden, sobre 20. El camporista Selci debería regresar a su puesto como edil, pero también se especula a nivel local con que asuma un cargo provincial.

Fernández le dio su apoyo a Zabaleta. “Gracias ‘Juanchi’ por recibirme en tu casa. Se los robé a los vecinos de Hurlingham durante un tiempo. Fue muy necesario el tiempo que estuvo con nosotros y lo que trabajó ”, dijo el Presidente.

En su discurso, Malena Galmarini consideró a Zabaleta tropa propia y a Selci un opositor local: “Cuando recomenzamos esta obra, Juanchi era intendente. Luego, tomó grandes responsabilidades y lo agradezco. Y continuamos la obra con Damián Selci, porque las obras no se paran, porque, como dijo Juan, las obras no son de un gobierno, o de un partido político, son de los vecinos. Y hoy las estamos inaugurando con Juanchi acá”.

El presidente Alberto Fernández en una planta potabilizadora de Hurlingham Presidencia

En marzo, Selci nombró un nuevo gabinete y desplazó al anterior, que respondía políticamente a Zabaleta. Esos funcionarios todavía no renunciaron, aunque fuentes locales sostienen que Zabaleta ya tiene un equipo propio que aún no oficializó. El deseo de La Cámpora era que Selci continuara en el cargo de intendente y que se posicionara para 2023.

En el distrito, el referente local es Rodríguez, subdirector del PAMI, que conduce Luana Volnovich. Rodríguez y Zabaleta tuvieron un encontronazo por las listas de 2021, elección en la que estuvieron a punto de enfrentarse en internas, lo que evitaron con un acuerdo de última hora. Para el conflicto actual, se esperaba una próxima resolución por negociaciones entre Zabaleta y Máximo Kirchner.