En medio de la veda, el oficialismo ultima los detalles y la dinámica del búnker en Gonnet

Tras la aplicación de la veda, La Libertad Avanza concentró sus esfuerzos electorales en la organización del búnker oficialista en La Plata, donde se reunirán los candidatos a la espera de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Con Javier Milei en Estados Unidos, la Casa Rosada tuvo el viernes una actividad tranquila y en el Gobierno hubo una extendida coincidencia en tomar distancia de la controversia desatada por los insultos del youtuber libertario, Daniel “Gordo Dan” Parisini, contra el diputado, Luis Juez.

Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan", junto a Luis Juez

Los últimos trabajos apuntaban por estas horas no solo a terminar de organizar la fiscalización, eje central de los comicios en el padrón provincial, sino también a la preparación de lo que sucederá en el salón Vonharv.

Se trata del lugar elegido para convertirse en el búnker libertario en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata. Allí, la dirigencia oficialista seguirá y comentará los resultados de las elecciones.

Ese amplio espacio, que ya fue búnker de otras fuerzas políticas, fue el elegido por La Libertad Avanza (LLA) para este domingo para esperar los resultados de los comicios provinciales.

Salón Vonharv

Se espera que impere una dinámica similar a la que se vivió en el Hotel Libertador, el último 18 de mayo, cuando se realizaron los comicios porteños en los que se impuso el portavoz, Manuel Adorni.

Al menos tres horas antes de que se conozcan los primeros resultados bonaerenses, previstos para las 21, al búnker irá el Gabinete en pleno y los candidatos a las elecciones bonaerenses encabezados en las diferentes secciones por: Diego Valenzuela, de la primera sección electoral; Natalia Blanco, que va por la segunda; Maximiliano Bondarenko, de la tercera; Gonzalo Cabezas de la cuarta; Guillermo Montenegro por la quinta; Oscar Liberman, de la sexta; Alejandro Speroni de la séptima y Francisco Adorni, cabeza de la octava.

Diego Valenzuela en el acto libertario de La Plata

Todos habrán votado entre las 8 y las 14, de acuerdo al cronograma que quedó establecido este jueves.

El primero en votar será Liberman, en Bahía Blanca, a las 8:30, tras lo cual emprenderá el camino para Gonnet. Y el último, Montenegro, a las 14, en el Instituto Stella Maris, de Mar del Plata, ciudad de la que aún es intendente.

Los movimientos y estrategias de discursos todavía están en definición. Influirán, descartan, los primeros resultados en las ocho secciones electorales, en los que la suerte se anticipa dispar. El viernes todavía tenían lugar charlas y reuniones para la organización.

Al lugar también se espera que asistan diferentes miembros del Ejecutivo, como el portavoz Adorni; la secretaria general, Karina Milei; y el funcionario y armador Sebastián Pareja, así como también se espera que asista el propio presidente de la Nación, Javier Milei.

Salón Vonharv

Aunque aún no hay confirmación oficial de que lo haga, en el corazón libertario recordaban que el propio mandatario recortó su viaje a Estados Unidos y unificó agenda en Los Ángeles para volver al país más pronto de lo planeado. Se espera que Milei llegue en la madrugada de este sábado, con la idea de estar durante los comicios.

“Él todavía no habló de la organización con Karina; salió directo del acto en Moreno a Los Ángeles y allá estuvo con reuniones de otros temas”, decían cerca del mandatario para explicar que tomará conocimiento de todo lo relativo a su vuelta al país, en la madrugada de este sábado.

“No sabemos aún si va; no está confirmada la dinámica”, dijo un importante funcionario de sus filas.

El mandatario se involucró en la campaña y junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno, en un clima de tensión que fue in crescendo y acarreó diferencias con la oposición y el gobierno provincial. De hecho en Junín y Lomas de Zamora fue recibido con protestas vinculadas al peronismo, que derivaron en acciones violentas en su contra. En Lomas de Zamora, gobernada por el kirchnerismo, fue atacado a piedrazos.

El Gobierno atravesó la veda que comenzó a las 8 de este viernes, tras el ruido que hizo este jueves por la noche el tuit de Daniel Parisini, el “Gordo Dan”, hombre de las filas del asesor Santiago Caputo, contra el legislador Luis Juez. El tuit ameritó una salida para pedir disculpas a Juez por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con críticas a los insultos de Parisini.

El lugar y el antecedente

El complejo Vonharv es un amplio espacio en pleno Gonnet, conocido por hacer eventos particulares y corporativos. Está ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata y en 2021, por caso, fue el lugar en el que la por entonces alianza opositora, con Diego Santilli y Facundo Manes, espero resultados en los comicios de medio término.

En esta oportunidad se espera que Santilli vuelva a estar, porque es candidato para los comicios nacionales, pero no así Manes que tiene su espacio propio. Aquel resultado fue bueno para esa lista, la expectativa esta oportunidad es que se repitan los festejos.