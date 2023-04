En medio de las tensiones internas, Rodríguez Larreta viajó a Mendoza para apoyar al radical Cornejo

escuchar

MENDOZA.- En modo campaña, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Pro, Horacio Rodríguez Larreta, pisó suelo mendocino, en medio de la fuerte interna oficialista mendocina de Juntos por el Cambio, para dar su apoyo al frente opositor local, liderado por el radicalismo. También, la visita se da en mommentos de tensión por el desdoblamiento de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, le dejó un mensaje al expresidente Mauricio Macri, quien se enojó por “cambiar las reglas de juego” en los próximos comicios, ya que se votará con Boleta Única Electrónica, de acuerdo con el Código Electoral porteño. “Con Mauricio trabajamos hace 23 años; tenemos diferencias de criterio, pero no está en riesgo la relación. Así, con Boleta Única, se va a votar en la Argentina cuando ganemos la elección nacional”, expresó Larreta, quien apostó a la “unidad nacional” de la alianza opositora, además de prometer una nueva Argentina.

“Vamos a sacar el país adelante, vamos a bajar la inflación; tenemos un plan de orden fiscal y económico, y de desarrollo, como promover las inversiones y las exportaciones. Vamos a estabilizar este país y será la base de un desarrollo y crecimiento verdadero. Sin estabilidad y orden macroeconómico nada funciona”, indicó Larreta.

Y agregó: “No hay soluciones mágicas, es un problema complejo, con soluciones complejas, pero vamos a terminar con el déficit crónico de hace 70 años, que nos ha llevado a tener hoy 100% de inflación y un país empobrecido, donde golpea más a los que menos tienen”.

En momentos en que crece la tensión por sectores internos que proponen un acuerdo cob el libertario Javier Nilei, Larreta prometió: “Vamos a equilibrar los números y a tirar por la ventana la maquinita de emisión del Banco Central, porque aquí y en la China la emisión genera inflación”.

Horacio Rodríguez Larreta participó del lanzamiento del Frente Cambia Mendoza. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

El alcalde porteño llegó a Mendoza para dar su aval formal al postulante radical a la gobernación, el exmandatario radical Alfredo Cornejo, quien tiene más sintonía con Patricia Bullrich, y dejó al margen de la visita a uno de sus armadores políticos “amarillos”: el diputado nacional Omar De Marchi, quien competirá por afuera de la coalición y ya tuvo la primera foto de su alianza La Unión Mendocina. En ese sector confirmaron a LA NACION que no serán parte de la apretada agenda que Larreta tendrá por unas horas en la provincia del oeste argentino.

“Independientemente de lo que hagan otros dirigentes, ratifico mi apoyo a la unidad; lo hago en todo el país. No vamos a sacar a la Argentina adelante solos, esto es un equipo. Trabajo con Mauricio Macri hace 23 años, por lo que tenemos un nivel de confianza, afecto y respeto personal enormes, pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias de criterios”, reveló. Y añadió: “Esto hace a la relación que tenemos, administrar esas diferencias. No ponen en riesgo ninguna relación ni la unidad en Juntos por el Cambio. Por eso, ratifico mi decisión, porque el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires es muy claro, al igual que en Mendoza: se vota con Boleta Única. Es más, así se va a votar en la Argentina cuando ganemos la elección nacional: impulsaremos la Boleta Única para todo el país”.

Acercamiento a Cornejo

Larreta mantiene, así, su postura de “apostar a la unidad” del frente opositor en todo el país, por lo que decidió sumarse a la presentación que hizo Cornejo del frente Cambia Mendoza, en el estadio Andes Talleres, en la comuna de Godoy Cruz.

“Tenemos la responsabilidad histórica de sostener y garantizar la unidad nacional, en todo el país. Es importante ganar en cada provincia. Estoy para ayudar y para ratificar aquí la unidad, traducida en Cambia Mendoza, así de claro y contundente”, expresó el jefe de gobierno porteño, al despejar dudas. “La gente quiere un cambio, el kirchnerismo está terminado; es nuestra responsabilidad estar más juntos que nunca y preparados para gobernar”, declaró.

En el encuentro, Larreta compartió una mesa con el gobernador radical Rodolfo Suarez, cuyo nombre circula como su posible candidato a la vicepresidencia. “Es un orgullo para la Argentina un vicepresidente mendocino, pero no hay que empezar con las especulaciones. Falta todavía para las definiciones de candidaturas. Pero somos parte de un mismo equipo “, señaló el dirigente porteño, frente a la mirada y sonrisas del mendocino.

Cornejo, quien redujo la postura de De Marchi a una “decisión personal”, agradeció a toda la dirigencia de Pro por el apoyo y mandó un mensaje hacia claro al gobierno nacional. “El kirchnerismo es antiMendoza; está débil, pero hace 20 años que está gobernando la Argentina. Esta pobreza se incuba en dos décadas de malos gobiernos”.

Dijo que el “correlato político” tiene que ser enfocado en resolver los problemas de la gente y requiere que Juntos por el Cambio gane a nivel nacional. “Necesitamos un orden macroeconómico para que Mendoza vuele”, indicó el senador radical, quien lidera las encuestas locales para regresar al Sillón de San Martín. “Hay que cambiar la Argentina y dar vuelta la página del kirchnerismo, que representa el antitrabajo, el antimérito y el antiesfuerzo”, completó el ex gobernador mendocino.

Rodríguez Larreta, con Suárez y Cornejo, en el lanzamiento del Frente Cambia Mendoza. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Por último, Larreta se refirió al “fenómeno Milei” y puso en valor la experiencia de gestionar. “Hay gente desesperanzada con los sistemas políticos tradicionales. La situación argentina es muy compleja y la experiencia vale, en cada rol, en cada actividad. En la gestión pública se necesita gente con experiencia, sobre todo en estos momentos críticos. Juntos por el Cambio es la mejor opción. Tenemos la combinación necesaria de vocación de cambio”, indicó.

Larreta criticó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por sus declaraciones sobre “las calles regadas de sangre”, si gana la oposición. “Como argentino, tomo eso con mucha vergüenza. Que el ministro de Seguridad de mi país amenace así me genera bronca” y dijo “que el Presidente debería estar pidiéndole la renuncia. En la Argentina ya hay sangre en las calles, sino hay que preguntarle a la familia del colectivero asesinado o en Rosario, por el descontrol de las bandas narcos”.

“En vez de ocuparse de la sangre que corre hoy, lanza bravuconadas que no ayudan para nada. La Argentina necesita paz, diálogo y un acuerdo, lo contrario de las palabras amenazantes de Aníbal Fernández”, completó Larreta, quien almorzó con el intendente de Capital, Ulpiano Suarez (UCR), antes de recorrer la Plaza Independencia y dialogar con vecinos y comerciantes.