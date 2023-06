En medio de tensiones, Massa faltó a un acto y el Frente Renovador insiste con un candidato único para las PASO

escuchar

“Qué bueno salir de la rosca un rato y hablar de los problemas del país”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis a LA NACION, mientras ingresaba en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Más allá de los deseos del ministro, quien en el comienzo del seminario de infraestructura regional habló de una “Argentina que cambia su marcha” con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la cruenta interna del Frente de Todos volvió a colarse en el debate, con el sonoro faltazo a la cita del ministro de Economía, Sergio Massa, enojado con la insistencia de distintos sectores , incluido el presidente Alberto Fernández, en llevar adelante unas PASO con más de un candidato.

Ante la sorpresa de los asistentes al seminario, que se enteraron de la ausencia de Massa in situ -iba a compartir el panel con Katopodis-, desde el Ministerio de Economía dieron una excusa formal. “Massa le avisó que no iba a Katopodis. Está con reuniones en Economía por tema Ganancias”, explicaron cerca del tigrense, y aunque el ministro reconoció haber sido avisado, los propios colaboradores del ministro de Obras Públicas y muchos de los asistentes (entre ellos tres gobernadores y distintos funcionarios) decían no saber nada sobre los motivos de la ausencia.

En Chaco, Alberto Fernández, Katopodis y Capitanich inauguraron la Travesía Urbana de Resistencia en la Ruta 11 Ministerio de Obras Públicas

Al mismo tiempo que daban explicaciones de rutina, desde el massismo salían con los tapones de punta contra los sectores que, como el presidente Fernández, insisten en la necesidad de unas PASO “competitivas”, lejos del candidato de síntesis que proponen el cristinismo y el propio Massa.

“Continuaremos en el Frente de Todos, trabajando en este espacio político en la medida en que el Frente de Todos demuestre, como nosotros, la voluntad de ganar las elecciones”, afirmó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, cercano al tigrense, a radio Télam. “Tenemos que trabajar en un sistema competitivo y que nos permita seguir con un proyecto de país que hay que tener claro el rumbo”, afirmó el ministro de Transporte.

Cerca de Massa explicaron que “ el Frente Renovador ve mucha irresponsabilidad (en el FDT). Viendo lo que pasa en Juntos por el Cambio, y siendo Gobierno, sea el que sea, lo lógico es ir con un candidato competitivo y ganar ”. Giuliano, en esas mismas declaraciones radiales, se refirió al próximo congreso del Frente Renovador, este sábado, y afirmó que “tenemos, en este caso, que analizar cuál va a ser nuestra participación dentro del proceso electoral”. También agregó que Massa “tomará la decisión de cuál va a ser su participación” luego de ese cónclave.

Ayer, en una muestra del estado de ebullición en el que se encuentra la fuerza y los reproches que subsisten contra el propio Presidente, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, la emprendió contra los “irresponsables funcionarios que discuten candidaturas y no traen inversiones”, en lo que pareció ser una referencia más amplia.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz hoy, en 3 de febrero Prensa VTP

Daniel Scioli, embajador en Brasil, y Agustín Rossi, jefe de Gabinete, siguen sosteniendo sus candidaturas a pesar del “clamor” conjunto de massistas y cristinistas para que sea la vicepresidenta Cristina Kirchner la que defina el nombre del postulante, para que éste se presente-sin rivales internos-en las PASO del 13 de agosto. “Si vamos con más de un candidato, salimos terceros”, insistieron desde el Frente Renovador.

En pos de lograr la unidad y evitar desbordes, Katopodis se juntó en un apartado con los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Perotti (Santa Fe), que asistieron a la apertura del seminario y se reunirán mañana en el CFI para buscar una postura común en relación a las internas del FDT. “Nosotros en Santa Fe tenemos PASO ”, dijo Perotti, aunque evitó tomar una postura de alcance nacional cuando habló con los periodistas en un break del seminario, en el que se debatirán temas como las políticas de energía, agua, ciudades y federalismo. “El Gobierno, el peronismo, se va a hacer cargo del destino, y que ese destino sea el que los argentinos nos merecemos”, dijo Katopodis, con tono electoral y sin referencias a las internas.

Cerrará el seminario mañana el propio presidente Alberto Fernández, quien mientras se desarrollaba el encuentro -sin Massa- llegó a la Casa Rosada para la apertura, junto a Rossi, de una mesa de transparencia con organismos de control.