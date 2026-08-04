En medio del escándalo de su hermano, Pablo Moyano se mostró en una reunión con el Gringo Castro

En medio del escándalo que tiene como protagonista a Facundo Moyano, detenido luego de que su novia afirmara haber recibido una agresión de su parte, su hermano Pablo se mostró en una reunión con Esteban Gringo Castro, en la previa a la movilización de San Cayetano que se desarrollará este viernes.

Los dirigentes mantuvieron un encuentro por una hora, donde intercambiaron opiniones sobre las acciones que se llevarán a cabo esta semana: el jueves habrá una convocatoria en el Congreso ante el tratamiento de la ley de tierras y el viernes por San Cayetano, según consignó el medio Rezo por vos.

Pablo Moyano y su padre, Hugo Santiago Filipuzzi

El líder de Camioneros se mostró junto al dirigente social a pesar de la situación que atraviesa su hermano Facundo. El exdiputado fue detenido luego de que su novia, Candela Arizaga, afirmara ante la Policía que le había pegado.

La modelo había sido registrada instantes antes corriendo semidesnuda y siendo perseguida por su pareja en el barrio porteño de Belgrano. Horas después, en su segunda declaración, la mujer negó los golpes y aseguró que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes.

La influencer especificó lo sucedido desde el Hospital Pirovano, adonde fue trasladada en la madrugada. Momentos después, fue dada de alta.

Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga tras salir de su departamento en Belgrano

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes. También habló de que ‘alucinó’ y que por eso salió corriendo”, explicaron fuentes cercanas al caso, en diálogo con LA NACION.

En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento sobre la casa de Moyano. El resultado del procedimiento resultó negativo. Las fuerzas de seguridad secuestraron un reloj inteligente, un USB y medicamentos.

Mala relación entre hermanos

Pablo y Facundo permanecen distanciados y sus diferencias se hicieron públicas a inicios de 2024, cuando protagonizaron un cruce de declaraciones.

El conflicto se generó a raíz de un paro general que había convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la denominada ley ómnibus y el DNU que el Gobierno denominó “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

Facundo se había expresado a favor de la medida, pero indicó que la movilización también debía contar con “una profunda autocrítica desde el peronismo, CGT y los dirigentes”.

Facundo Moyano RICARDO PRISTUPLUK - LA NACION

“Siempre le echan la culpa a otro, pero también tiene que ver con el desastre que se hizo durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández”, había manifestado.

Durante la marcha, que se desarrolló el 24 de enero de 2024, Pablo fue consultado por los dichos de su hermano. “No hablo de la farándula”, respondió.

Dos semanas después, en febrero, Facundo volvió a la carga: “Este año voy a hablar mucho de las ideas, poco de las personas. En este caso quiero hacer una aclaración: nada de lo que haya hecho, de lo que haga, diga o de lo que insinúe Pablo Moyano tiene que ver conmigo. Absolutamente nada. El dirigente sindical que yo conozco se llama Hugo Antonio Moyano, les guste o no”.