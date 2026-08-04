Qué se sabe de la detención contra Facundo Moyano por agredir a una mujer en un departamento de Belgrano

La víctima, Candela Arizaga, de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.

Los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar.