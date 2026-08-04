Qué se sabe de la detención contra Facundo Moyano por agredir a una mujer en un departamento de Belgrano
El dirigente sindical fue aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad tras ser alertados al 911 por una situación de violencia; la víctima, Candela Arizaga, de 23 años, permanece internada en el Hospital Pirovano
La joven fue vista desorientada y semidesnuda en la vía pública
Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que mostró a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.
Qué declararon los vecinos de la zona
Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron que oyeron la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar una mujer corriendo a la noche y gritando. Decía ayuda, auxilio... Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre.
Quién es la víctima
La víctima, Candela Arizaga, de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.
Los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar.
Cómo los interceptaron
Ambos fueron interceptados a una cuadra, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.
Dónde ocurrió
El testimonio del encargado del edificio
Según pudo saber LA NACION por el parte policial, el encargado del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.
El hecho
El dirigente sindical Facundo Moyano fue demorado en la Comisaría Vecinal 13A durante la madrugada de este martes luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en un edificio del barrio porteño de Belgrano. Las autoridades investigan un incidente ocurrido con su actual pareja.
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