En medio del escándalo por el avión venezolano, Paraguay apartó a funcionarios a cargo de la gestión aeronáutica

La polémica por el avión venezolano con tripulación iraní, que fue retenido en Buenos Aires este lunes, no deja de generar repercusiones a nivel regional. Hoy el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, informó a medios locales que fueron apartados dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de ese país , uno de ellos, el administrador del aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este, en donde aterrizó la aeronave entre el 13 y 16 de mayo.

Además, el funcionario anunció que las autoridades evalúan tomar medidas internas dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), según informó ABC. “Se puede considerar que ha habido situaciones que se pudieron haber manejado mejor”, justificó González, quien no dio mayores detalles al explicar que se trata de información de inteligencia que no puede ser difundida.

Ayer, en tanto, el ministro del Interior paraguayo afirmó que la inteligencia de su país, junto con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, había alertado a la Argentina y a otros países de la región semanas atrás sobre el avión sospechoso. Sin embargo, desde el gobierno argentino desmintieron esa información esta mañana, en la voz del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. Ambos aseveraron que los datos llegaron el lunes pasado, cuando la aeronave de Emtrasur Cargo ya estaba en el aeropuerto de Ezeiza.

“Los diarios decían que nos habían alertado hace un mes y eso no es así, no es correcto. Sí nos enviaron una información el lunes a la noche, a través de la Agencia de Inteligencia, cuando el avión estaba en la Argentina y ya había hecho Migraciones, diciendo que había pasado por el espacio aéreo paraguayo, que en un determinado momento se había apagado el transporter que va indicando el plan de vuelo, pero que al poco tiempo se prendió nuevamente, que no sacaban ninguna conclusión en ese sentido”, afirmó el titular de la AFI en AM 750.

Vista del Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo en el aeropuerto internacional de Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022, luego de despegar hacia Buenos Aires. El avión transportaba componentes para automotrices y tenía14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, se encuentra retenido en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza Sebastián Borsero - AFP

El avión con matrícula venezolana había aterrizado en Paraguay a las 22.30 del 13 de mayo y despegado a la 1.30 del 16 de mayo con una carga declarada de cigarrillos por unos 800.000 dólares. Eran cigarrillos Ibiza, fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes. La empresa es señalada como parte de un supuesto esquema de lavado y contrabando en informes de la Justicia de Paraguay.

El Boeing 747 intentó aterrizar en el país vecino dos veces más, pero advertidos por esta nueva información, las autoridades se lo impidieron. La misma aeronave había llegado el pasado 13 de mayo en el Aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, a 13 kilómetros de Ciudad del Este.