EN OFF. Macri, la fonoaudióloga y las recomendaciones para su amigo senador

Podría decirse que Mauricio Macri y José Torello llevan toda una vida juntos, un recorrido que comenzó allá por los años sesenta y setenta en el colegio Cardenal Newman y que tuvo su último capítulo durante el gobierno de Cambiemos, con el ex apoderado de Pro como asesor presidencial y su oficina siempre cerca de la del entonces Presidente. La emotiva despedida de Esteban Bullrich a su banca en el Senado precipitó la próxima asunción en su lugar de Torello, que fue a las elecciones de 2017 como candidato suplente, y que en estos dos años osciló entre su campo en Bragado y su proyecto de vida familiar en Uruguay. Lo cierto es que el cambio de planes fue abrupto, y Torello ya se prepara para asumir su banca en la próxima sesión, para lo cual ya sostuvo charlas con el jefe de bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni y, sobre todo, con el propio Macri, interesado en que su amigo esté “preparado” para una cámara en la que se verá las caras a diario nada menos que con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de los calurosos “consejos” de Macri, cuentan fuentes bien informadas, fue que Torello comience a recibir asesoramiento de Micaela Méndez, la fonoaudióloga y entrenadora en comunicación que tuvo mucho que ver en el notable cambio que Macri hizo en su dicción y postura en los últimos años. Méndez, quien también recorría diariamente los pasillos de la Casa Rosada en los tiempos de Macri Presidente, podría ayudar según dirigentes de la primera línea macrista a mejorar la interacción de Torello, un habitué del bajo perfil, con los medios masivos y en las sesiones, dónde también deberá hablar, al menos cada tanto. Eso sí, más allá de los consejos de la fonoaudióloga, nadie espere que Torello sea un moderado en la Cámara alta, ya que-como él mismo lo reconoció más de una vez-con el ex presidente piensan más que parecido. “Una cosa es la forma, otra el contenido”, reflexiona uno de quienes será próximamente compañero de bancada de Torello en el Senado.

El rosarino Javkin y su deuda futbolera pendiente

El intendente de Rosario y figura del Frente Progresista, Pablo Javkin, estuvo el lunes en Casa Rosada junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en diálogo con distintos funcionarios nacionales como el jefe de gabinete Juan Manzur, y con los Juegos Sudamericanos de la Juventud como tema principal. Sin dejar de reconocer su hiperactividad y “valentía” en una ciudad complicada por el narcotráfico y la pandemia, amigos del intendente hablan de una “cuenta pendiente”. ¿Cómo es eso? El ex diputado nacional y asesor del intendente, Carlos Comi, es un reconocido fanático de Rosario Central que inauguró hace poco “Centralito de Pizzas”, una pizzería adornada con toda la liturgia del equipo de Arrroyito, con fotos de ídolos del club “canalla” como Aldo Poy, de quien incluso emitió (junto a otros empresarios) el “Aldopeso”, un vale de descuento con la cara del ex futbolista que sirve para comprar en ese y otros negocios de la ciudad. El tema es que, a pesar de sucesivos llamados, Javkin (reconocido hincha de Newells, clásico rival de Central), aún no se dio una vuelta por el local, lo cual le vale el “reclamo” de Comi, con pasado en la CC-ARI igual que Javkin y que apuntala sus sueños de gobernar Santa Fe algún día.

Javkin busca la intendencia rosarina Marcelo Manera - LA NACION

Rodríguez Larreta prepara su “team de exportación” para 2023

Se sabe que Horacio Rodríguez Larreta no quiere dejar nada librado al azar, en la búsqueda de apuntalar su objetivo 2023. En ese contexto, el jefe de gobierno porteño almorzó días atrás con un grupo de diplomáticos y expertos en política exterior para comenzar a diseñar su equipo de campaña “internacional”. A la sede gubernamental porteña de la calle Uspallata llegaron el último canciller de Mauricio Macri, Jorge Faurie; el asesor y operador Gabriel Martino, ex “hombre fuerte” del HSBC; los ex embajadores Mariano Caucino (Costa Rica e Israel) y Ricardo Lagorio, directivo del CARI y al frente de la embajada en Rusia durante la gestión de Cambiemos; más el especialista en relaciones económicas internacionales, Marcelo Elizondo. Todos coordinados por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, quien según cuentan en el gobierno porteño tendrá un rol vital en el armado del futuro equipo de política exterior y coordinará los próximos encuentros con otros analistas globales e intelectuales. Según asistentes, Rodríguez Larreta se mostró interesado en comprender “el nuevo orden global” que surge de la llegada de la pandemia y tomó estricta nota de los conceptos vertidos por los especialistas. Tendrá en 2022 algunos viajes especiales, como China, Israel y países de Europa.

Horacio Rodriguez Larreta junto a la encargada de negocios de EEUU, Mary Kay Carlson

La pelea de los ministros por ser el “mejor alumno” del Gobierno

Llegó fin de año y con él el tiempo de los balances de la gestión. Sin cambios de nombres a la vista (siempre es por el momento, aclaran en distintos despachos), los miembros del gabinete se esfuerzan en demostrar que son “funcionarios que funcionan” en distintos rubros, como la gestión y la ejecución del Presupuesto. Tal vez para premiar a algunos y criticar de manera indirecta a otros, esta semana desde dos despachos dejaron trascender planillas con la ejecución presupuestaria, en el que sólo tres ministros superaban el 90 por ciento de lo recibido: Turismo (Matías Lammens), Hábitat (Jorge Ferraresi) y Economía (Martín Guzmán), tres de los hoy más cercanos al presidente Alberto Fernández. En el extremo de la tabla, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta y el jefe de gabinete, Juan Manzur (entró al Gobierno en septiembre) apenas superaban el 70 por ciento, todo esto hasta uno de los últimos días hábiles del año. Como esos números no los favorecían, desde otros ministerios blandían una encuesta reciente de la Universidad San Andrés, que ubicaba a Carla Vizzotti (Salud), Daniel Filmus (Ciencia) y Santiago Cafiero (Canciller) como los ministros con mejor imagen de gestión, mientras que en esa encuesta los “colistas” eran Jaime Perczyk ( Educación) y Juan “Juanchi” Zabaleta (Desarrollo Social), aunque varios ministros ni siquiera aparecían en el listado.