En otro gesto de EE.UU., Trump invitó a Milei a integrar una Junta por la Paz

En otro gesto que demuestra el alineamiento de la Argentina con Washington, el presidente Javier Milei fue invitado por su par estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta por la Paz. Se trata de un organismo que esta semana creó el mandatario norteamericano cuyo objetivo será terminar con la guerra en la Franja de Gaza, además de otros conflictos globales.

“Gracias presidente Trump. Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, fueron las palabras de agradecimiento del Presidente hacia Trump, con quien mantiene una alianza política desde el comienzo de su gestión.

En el mensaje de redes sociales, Milei agregó: “La Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”.

Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones…

En la publicación adjuntó la carta de invitación que el Presidente recibió anoche por parte de la Casa Blanca. De acuerdo al contenido de la misma, Milei está habilitado para “designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre”.

Trump anunció el jueves la creación de una Junta por la Paz para Gaza, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino. Se espera que la integren 12 miembros.

La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra. Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del Consejo de Paz, que se espera sea presidido por Trump.

“Es para mí un gran honor anunciar que se ha formado la Junta por la Paz”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió que los miembros del organismo se darán a conocer “en breve”. Ahora, uno de ellos es la Argentina.

Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza (Menahem KAHANA / AFP) MENAHEM KAHANA - AFP

“Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, afirmó Trump.

En tanto, el republicano nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores. También incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una “opción aceptable para todos”.

El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina.

“La pelota está ahora en el campo de los mediadores, del garante estadounidense y de la comunidad internacional para dar al comité los medios para actuar”, dijo el jueves en un comunicado Basem Naim, un alto dirigente de Hamás.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates con Israel.

La segunda fase del plan está ahora en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas. Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás, por su parte, se negó a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

La carta completa de la Casa Blanca

“Estimado Sr. Presidente: Es un gran honor para mí invitarlo, como Presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarnos en un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global.

El 29 de septiembre de 2025, anuncié el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos rápidamente adoptada por todos los líderes mundiales, incluidos los principales Jefes de Estado del Mundo Árabe, Israel y Europa. En cumplimiento de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, que acogió y respaldó esta visión.

Ahora es el momento de convertir todos estos sueños en realidad. En el corazón del Plan se encuentra la Junta de la Paz, la Junta más impresionante y trascendental jamás reunida, que se establecerá como una nueva Organización Internacional y Administración de Gobierno de Transición.

Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera, un honor reservado para quienes están dispuestos a liderar con el ejemplo e invertir con brillantez en un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras. Próximamente, convocaremos a nuestros maravillosos y comprometidos socios, la mayoría de los cuales son líderes mundiales altamente respetados.

Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado Miembro Fundador y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz, representada por usted. Esta Junta será única, ¡nunca ha habido una igual! Cada Estado Miembro podrá designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre. Adjunto el Plan Integral y la Carta de la Junta, que ya está abierta a su firma y ratificación.

Espero con interés trabajar con usted, a largo plazo, hacia el objetivo de establecer una paz mundial, prosperidad y grandeza duraderas para todos. Con mis mejores deseos, los saluda atentamente".

