En su nueva canción, L-Gante le dedica un párrafo a Cristina Kirchner

El cantante L-Gante, conocido por ser el creador de la cumbia 420, lanzó su nuevo tema Malianteo 420 (volumen 2), en el que le dedica unas palabras a Cristina Kirchner. Con ella tuvo un intercambio mediático el mes pasado, cuando la vicepresidenta reflotó el programa Conectar Igualdad y mencionó que el artista había alcanzado la fama gracias a ese plan.

Kirchner dijo en ese momento que el cantante creó su video con más reproducciones con una computadora que le dieron en la escuela.

Si bien L-Gante aclaró que obtuvo la computadora a cambio de un celular y no de manera directa de Conectar Igualdad, en su nueva canción le envía un mensaje a Kirchner. “Me nombró la Presidente, y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto, y respeto les falta a varios”, entona el músico en su videoclip, que ya consiguió más de un millón de reproducciones en un solo día.

Claudia Valenzuela, la madre del artista, había explicado en LN+ que su hijo no había conseguido la computadora gracias a ningún plan. “Cuando dijo lo de la computadora, me causó gracia: yo sabía cómo llegó esa netbook a casa”, dijo la mujer, que aclaró que L-Gante no estaba yendo al colegio en la época que el Gobierno las repartía.

Además, ironizó: “Empezó mal cuando arrancó diciendo Elegant”. Es que la vicepresidenta lo llamó de esa forma, con un tono similar al inglés, para referirse al joven. “Está bien, es más fino, no es tan personal”, planteó.

Según Valenzuela, ella se presentó a solicitar la netbook cuando le correspondía a Elián, pero nunca consiguió dar con una. “Nunca tuvo él su computadora”, precisó, y reiteró que no fue hasta que la intercambió con otro joven por un teléfono que accedió al artículo del programa Conectar Igualdad.

