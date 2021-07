L-Gante sorprendió a Feinmann: “Muchos no querían que hablara con vos, pero re piola”

El pasado 1° de julio, Eduardo Feinmann analizó en el aire de LN+ las letras de L-Gante, luego de que la vicepresidenta lo pusiera como ejemplo de que el programa Conectar Igualdad dio sus frutos. Ahora, en un mano a mano, tocaron temas como la verdadera historia detrás de la notebook, el origen de sus letras y el consumo de drogas. Además, el trapero aseguró estar varado en México.

“Cuando me enteré de todo lo que se habló de mí y tantos puntos de vista... ayer estaba: ‘Fua, qué loco’. Ahora tengo un poco más claras las cosas”, expresó el joven en el arranque de la entrevista. “Mis seguidores me empezaron a mandar el material para que vea. Sin dar mi lado político, doy gracias a que una persona que fue presidente me dé reconocimiento en una cadena nacional”, completó.

Por otro lado, aseguró que “le gusta comprender las cosas” y que siempre tuvo “alguna complicación en la escuela” y que está intentando terminar el secundario ahora. En ese sentido, la pregunta que no pudo faltar fue cómo consiguió la famosa notebook con la que grabó su primera canción.

El encuentro entre Feinmann y L-Gante

Antes de contar la historia, L-Gante se tomó unos segundos para hacer una aclaración: “Señor Feinmann, mucha gente no quería que yo hable con usted pero nada... re piola. La mejor, Feinmann”. Luego, explicó que la computadora, si bien era del programa Conectar Igualdad, la consiguió cambiándole su celular al verdadero dueño. Esto es debido a que él no estaba yendo al colegio en la época que el Gobierno las repartía.

La entrevista continuó avanzando y el trapero le comentó al periodista que estuvo escuchando cómo analizaba sus letras en la emisión anterior de El Noticiero. “Veo que muchos estaban analizando la letra de la canción. Como dije en la entrevista que se hizo muy famosa, yo probé bastantes drogas y hoy en día dejé todo”, agregó y recibió el aplauso de Feinmann y todo su equipo.

Sin embargo, confesó seguir fumando marihuana para “bajar el estrés”. Al ver las caras de Feinmann y conocer su lucha contra las drogas, bromeó: “Sé que usted está un poco en contra así que pasamos de tema”. La frase desató las risas de todos los presentes en el estudio.

Por último, ante la pregunta de cuándo regresa a la Argentina, reveló estar varado por la cancelación de los vuelos. “Vamos a ver si vuelvo en el Tango 01″, dijo con ironía el cantante antes de despedirse: “Nos vemos, perro”.

