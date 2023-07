En su nuevo spot, Patricia Bullrich resalta sus diferencias con Larreta y embate contra Massa: “¿Negociar con quién y para qué?

escuchar

La precandidata a presidenta Patricia Bullrich, al frente de la lista “La fuerza del cambio”, estrenó un nuevo spot con vistas a la recta final de la campaña electoral en el que acentúa sus diferencias con la propuesta acuerdista de Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna del principal espacio opositor, y apunta sus dardos contra referentes del oficialismo, como Sergio Massa y Máximo Kirchner, gremialistas, como Hugo Moyano o Roberto Baradel y dirigentes sociales, como Juan Grabois.

“Yo sé que suena mejor decir que en este país todo se va a solucionar negociando, pero ¿negociando con quién y para qué?”, se pregunta Bullrich, mientras mira a cámara. De inmediato, irrumpen en el aviso imágenes de archivo de actos en los que Moyano o Baradel anuncian paros sindicales o protestas.

Luego, se suceden fotos de Massa, Grabois, Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, o del empresario kirchnerista Lázaro Báez. En varias tomas, el ministro de Economía aparece junto a los Moyano, Baradel o Cristina Kirchner. “El problema es que en esta Argentina es que detrás de esa negociación se esconden pactos oscuros: narcos, mafias, corruptos, gerentes de la pobreza, los políticos que viven de privilegios, los empresarios que viven del Estado y el Estado que vive de los empresarios”, puntualiza la exministra de Seguridad.

“Y no hay ninguna posibilidad de proponer una negociación con quiénes están al margen de la ley y no quieren un cambio en serio”, avisa Bullrich, quien en su primera pieza había apelado al lema “si no es todo, es nada”.

En la segunda parte del spot de campaña, la postulante se centra en un mensaje a la ciudadanía. Dice que hará “acuerdos” con “los argentinos que están dispuestos a cambiar y quieren progresar”. Y repite que el pilar de su propuesta política es “poner orden”.

“Con ellos mi diálogo va a ser permanente. Y mi propuesta empieza por poner orden. Porque somos millones que estamos hartos de vivir en el pasado. Tengamos la fuerza que hace falta para cambiar de verdad”, cierra la postulante.

En las últimas horas Bullrich recorrió junto a Néstor Grindetti, su postulante a gobernador bonaerense, las localidades de Tres Arroyos, Coronel Rosales y Bahía Blanca.

Mientras que Larreta logró el apoyo de Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) a su proyecto presidencial, la exministra de Mauricio Macri recibió el respaldo explícito de otros referentes de JxC en Córdoba. Se trata de Marcos Carasso, titular de la UCR de Córdoba; la diputada Soledad Carrizo, alfil de Alfredo Cornejo; Diego Mestre, a cargo del comité provincial del radicalismo; y el exsenador Ernesto Martínez, a cargo del Frente Cívico, el partido de Luis Juez.

En el equipo de la exministra minimizan el impacto de los últimos errores no forzados de Bullrich en la campaña –habló de conseguir un “blindaje” para salir rápidamente del cepo cambiario- y hacen hincapié en que la candidata centrará sus críticas en el kirchnerismo, sobre todo, en la figura de Massa, en el tramo final de la campaña.

El spot de Santilli

Quien también estrenó hoy un spot de campaña es Santilli, la carta de Larreta en Buenos Aires. En su pieza el diputado nacional arremete contra Axel Kicillof, gobernador bonaerense y aspirante del oficialismo.

“Me da mucha bronca que hayan abandonado la provincia, pero más me calienta que los que gobiernan ahora prometan que sí lo van a hacer”, enfatiza Santilli.

En el spot repasa los ejes de su propuesta programática: seguridad, narcotráfico, empleo, educación e impuestos.

“Vivir sin miedo es urgente. Que los chorros y los narcos estén fuera de los barrios es urgente, sacar el pie de la cabeza al que produce y al comerciante, es urgente”, subraya. Y agrega: “Que no nos maten con impuestos, es urgente. Tener clases todos los días es urgente. Que los pibes estén en la escuela y no en la calle, es urgente”.

