En su primer discurso tras el balotaje en Brasil, Milei no habló sobre la fuga de Bolsonaro

El presidente Javier Milei participó este miércoles por la mañana de la inauguración de las plantas de producción de litio de Río Tinto, provincia de Catamarca, y dio su primer discurso tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva frente a Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. En línea con lo que ya había anticipado el vocero Adrián Ravier, no se refirió al tema y tampoco hizo alusión a que el excandidato huyó del país vecino con destino a Estados Unidos tras un breve paso por la Argentina.

De esta forma, Milei decidió mantener su decisión de no felicitar al ganador, una formalidad que cumplieron todos los países de la región menos la Argentina y el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, afirmó el portavoz en la conferencia de prensa del martes desde Casa Rosada, aunque dejó claro que las “diferencias ideológicas” entre su gobierno y el de Brasil influyeron en el silencio que siguió tras los comicios.

“En 2023, cuando ganó Milei, no hubo un gesto de Lula para saludarlo ni nada”, justificó Ravier. Sin embargo, el dato es incorrecto. El 19 de noviembre de 2023, el presidente brasileño envió un posteo por la red social X en el que le “deseó buena suerte y éxito al nuevo gobierno”, y agregó que la Argentina “es un gran país y merece todo nuestro respeto”. Sin mencionar a Milei, agregó que “Brasil siempre estará a disposición para trabajar juntos con nuestros hermanos argentinos”.

En los días previos a la elección, Milei había dejado claras sus sospechas de un posible fraude por parte del Partido de los Trabajadores (PT), e incluso acusó a Lula de “mentiroso y ladrón”, y deseó que su “último acto no sea robarse la elección”.

La decisión de mantener silencio del Gobierno agregó tensión adicional a una relación áspera y conflictiva entre ambos presidentes, quienes desde hace tiempo se evitan en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden; incluso el vínculo bilateral fue rebajado desde agosto a la categoría de encargados de Negocios y con una orden de retirar al embajador.

Milei encabezó un acto en Catamarca

En este marco, Milei encabezó el acto este miércoles y se mantuvo fiel a su postura. Junto al gobernador Raúl Jalil y gerentes de la minera Río Tinto, una de las que se adhirió y cuenta con proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno.

Tras una recorrida por las instalaciones, el Presidente dio un breve discurso en el que aprovechó para elogiar el programa creado para atraer inversiones nacionales y extranjeras de gran escala mediante beneficios fiscales. A su vez, hizo un resumen de los logros de su gestión en materia económica, elogió al gobernador local y a su par de San Juan, Marcelo Orrego, y deslizó una crítica hacia el justicialista Ricardo Quintela, ya que La Rioja fue una de las provincias que optó por no adherirse al RIGI.

“Queremos reconocer a los gobernadores que entendieron y abrazaron el cambio de época adhiriendo al RIGI y saliendo a buscar inversiones. Los números que vemos hoy en inversiones respaldan su decisión. Entre Catamarca y San Juan ya hay 10 proyectos aprobados por un total cercano a 23.000.000 de dólares”, destacó el primer mandatario.

Y añadió: “Entre ambas provincias se encuentra La Rioja, que, al igual que su vecina, fue bendecida con litio y cobre en su cordillera. Sin embargo, Quintela decidió oponerse al RIGI y hoy La Rioja no tiene ni un proyecto productivo. Mientras los gobernadores responsables salen a atraer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores llamados ‘chachos’ para pagarle a los empleados estatales... Mientras el país entendió que el camino al progreso es la inversión, otros siguen creyendo en emitir descontroladamente para mantener presupuestos infinitos. Lo de La Rioja es aún más trágico si analizamos el contexto mundial: el mundo necesita litio. Lo necesitan las baterías de los autos eléctricos, el almacenamiento de energía y la tecnología que usamos todos los días”.

Tras finalizar su visita en Catamarca, el Presidente y su comitiva —integrada, entre otros, por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli— partirán en el avión Hércules hacia Salta y de allí de vuelta a la ciudad de Buenos Aires.