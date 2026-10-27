La Policía Federal de Brasil investiga si Flavio Bolsonaro huyó hacia la Argentina para viajar a EE.UU.

BRASILIA.– La Policía Federal de Brasil investiga si el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, quien perdió las elecciones el domingo pasado en la segunda vuelta frente al presidente Lula da Silva, dejó el país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina pese a la decisión judicial que le prohibió salir de Brasil.

Según el diario O Globo, la Policía verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño, después de que el sitio Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina esta madrugada para volar hacia Estados Unidos. El diario carioca consultó con fuentes del senador del Partido Liberal (PL), pero no obtuvo respuesta.

Un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. aterrizó anoche en Puerto Iguazú a las 23.45 proveniente del aeroparque metropolitano de Buenos Aires. Tenía prevista su salida a las 2 de la madrugada sin destino aún preciso con cuatro pasajeros. Pero la partida no se concretó porque faltaba uno de ellos, según señalaron a LA NACION fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al tanto de los movimientos del aeropuerto de Misiones.

La oficina de prensa del senador fue contactada por esta columna en relación con el caso, pero aún no se ha pronunciado al respecto.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, dijeron a LA NACION que no tienen registros de que Bolsonaro haya ingresado al país. De la fuerza dependen la PSA, Gendarmería y la Policía Federal.

Baires Fly es una empresa argentina de aviación privada y comercial que opera desde el hangar 5 de Aeroparque. Fue creada en 1996.

Este lunes, horas después de perder en el balotaje, Flavio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por una causa judicial en su contra.

El senador contaba con 24 horas para entregas sus pasaportes y hasta este martes por la mañana todavía no lo había hecho, según O Globo.

“El candidato había acordado con miembros de su defensa que respondería a la citación y entregaría los documentos a las autoridades esta mañana, lo que aún no ha ocurrido”, señaló la periodista Bela Megale.

Flavio recibió la notificación en plena vía pública, cuando salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria en un complejo de casas. La medida fue ordenada en una decisión reservada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador derechista en un video. Se trata de un “intento de intimidarme”, agregó.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

Según el senador, la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flavio debía salir del país en caso de que perdiese la elección.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó.

Flavio es investigado en dos causas que tramitan en el STF. La primera, a cargo del propio Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando los investigadores encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

Según CNN Brasil, que accedió a la decisión reservada, la orden contra Flavio se dictó en esa causa.

La segunda causa contra Flavio, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

Agencias AFP y diario O Globo