En una recorrida de campaña, Milei se presentó en el centro de Mendoza con su candidato Petri y su aliado Cornejo

MENDOZA.- Tras su paso por el sur provincial, el presidente Javier Milei llegó esta tarde a la ciudad de Mendoza, en medio de un fuerte operativo policial, de casi 500 efectivos. Acompañado por el gobernador radical Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa, Luis Petri, su candidato a diputado nacional, el mandatario, junto a su hermana Karina, participaron de una breve caminata por calles del microcentro.

Después de las 16, Milei arribó al hotel Sheraton, ubicado a pocas cuadras de la tradicional Peatonal Sarmiento, donde tomará contacto con la gente que se arrime al lugar. Ya en la puerta del alojamiento, acompañado por ambos funcionarios nacionales, fue recibido por un centenar de seguidores, aunque la mayor concentración se dará cuando camine por la principal avenida de la capital mendocina.

Las pancartas y los cánticos de los presentes, con banderas y remeras violetas, se resumían en el mismo mensaje: “Viva la libertad, carajo”, mientras se observaba un intenso movimiento de las fuerzas de seguridad. De hecho, en las últimas horas, desde el Ejecutivo mendocino, además de la tareas de Casa Militar y la Policía Federal, pusieron a disposición sus recursos para “evitar que se altere el orden”, teniendo en cuenta alguna protesta que asoma, de gremios, jubilados y universitarios.

AHORA 🚨 Mucho apoyo espontáneo a la vera de la ruta para @JMilei en San Rafael, Mendoza. pic.twitter.com/UzloNBtMHt — Santiago Oría (@Santiago_Oria) October 9, 2025

Mientras que los violetas alzaban la voz a medida que se acercaban a la peatonal, con mensajes como “kuka tira piedra” y “el que no salta es kuka”; a pocos metros aparecían manifestantes que se despachaban contra el Presidente y gritaban “la patria no se vende” y “fuera Milei”.

Al mediodía, el jefe del Ejecutivo nacional estuvo en San Rafael para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, donde asistieron casi 1.000 personas, en su mayoría empresarios y dirigentes políticos, organizado año por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria local. Desde el escenario, para cerrar el encuentro, el mandatario volvió a cargar contra el kirchnerismo y aseguró que Mendoza “es la prueba de la libertad”.

“Este es un momento bisagra y la salida es abrazar las ideas de la libertad”, expresó Milei, poniendo en valor el potencial productivo que tiene la provincia cuyana, considerando que es parte fundamental de la historia “milagrosa” de la Argentina, por haber convertido el desierto en un oasis, sin hacer mención especial al departamento que estaba visitando, uno de los principales bastiones del peronismo mendocino, en manos desde hace dos décadas de los hermanos Félix, Omar, actual intendente, y Emir, candidato a diputado nacional.

El presidente Javier Milei visitó San Rafael para participar del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria Marcelo Aguilar López - La Nación

En su discurso, el Presidente también hizo hincapié en la necesidad de cambios estructurales que necesita la Argentina, sobre todo reformas económicas que podrían llegar con un eventual cambio de la composición del Congreso después de las elecciones del 26 de octubre.

Error geográfico

En medio del discurso, Milei confundió a San Rafael con el Valle de Uco, una región que, en rigor, compite con el sitio que hoy visitó el Presidente.

En el acto también hablaron el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Brega, el intendente Omar Félix y el gobernador Cornejo, quien se mostró en sintonía con el mandatario, uno de los pocos gobernadores que decidió firmar una alianza electoral rumbo a las votaciones de fin de mes y que brega por los reformas de fondo en el país.

De hecho, Milei volvió a cuestionar el modelo de “Estado presente” y puso como ejemplo el trabajo que viene realizando Mendoza, considerando que “el progreso surge cuando se deja actuar al sector privado”. En este sentido, el Presidente agradeció a los empresarios presentes y los convocó a mantener el apoyo a su gestión.