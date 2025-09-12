En su viaje a Nueva York por la asamblea de la ONU, Milei recibirá un galardón de manos de un poderoso funcionario de Trump

WASHINGTON.- El centro de estudios Atlantic Council anunció que otorgó el Global Citizen Award al presidente Javier Milei, que será galardonado en una ceremonia el próximo 24 de septiembre en Nueva York, ciudad a la que el líder libertario viajará para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encargado de entregarle el premio será el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, un poderoso funcionario de la administración de Donald Trump. El Presidente fue reconocido por el think tank norteamericano por el plan de reformas económicas que lleva adelante en la Argentina.

El presidente Javier Milei

En este caso, el reconocimiento a Milei será compartido, ya que también fueron galardonados el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

De la ceremonia de entrega de los reconocimientos está previsto que participe también Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien a principios de esta semana dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, para ratificarle el respaldo del organismo a la Argentina en medio de las turbulencias económicas y políticas tras le derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses.

El presidente Javier Milei y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva

Antes de participar de la gala del Atlantic Council en el centro de eventos Ziegfeld Ballroom, Milei hablará por segunda vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, posiblemente el martes 23 de septiembre. Será su doceavo viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

Bessent es un funcionario clave en la estructura del gobierno de Trump, y ha dado señales de respaldo al gobierno libertario. En abril pasado, el secretario del Tesoro había dicho que la administración republicana estaría dispuesta a ofrecerle a la Argentina una línea de crédito específica si un shock global pusiera en peligro la recuperación económica de la gestión de Milei.

El mandatario norteamericano también se encontrará en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No se descarta que mantenga algún tipo de diálogo con Milei durante la estadía del Presidente en esa ciudad, mientras se sigue trabajando para concretar una reunión bilateral entre ambos líderes en la Casa Blanca este año.

El Global Citizen Award del Atlantic Council se define como un foro para que “líderes mundiales, diplomáticos, altos ejecutivos y las comunidades filantrópicas, sociales y del entretenimiento celebren la máxima expresión de la ciudadanía global”.

Celebrada en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, la ceremonia del Atlantic Council es para reconocer, según declara el propio think tank, “los logros de ciudadanos globales clave que buscan mejorar el mundo”.

El año pasado, una de las galardonadas fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien recibió el premio de manos del multimillonario Elon Musk, que participó este año del gobierno de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

La premier italiana, Giorgia Meloni, y el multimillonario Elon Musk

El Atlantic Council premió a Meloni por ser la primera mujer que logra llegar al gobierno en Italia, “por su fuerte apoyo a la Unión Europea y a la alianza transatlántica”, así como por “su presidencia del G-7 de 2024″.

En tanto, otro presidente argentino que recibió el mismo premio fue Mauricio Macri, en 2018. Fue reconocido “por su incansable labor para renovar el papel de la Argentina como actor global clave” y “su compromiso de encaminar al país hacia una senda sostenible”.

Otros líderes mundiales, como los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George Bush; el expremier canadiense Justin Trudeau, y la extitular del FMI Christine Lagarde también recibieron el Global Citizen Award.