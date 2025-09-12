Cuatro gobernadores de Provincias Unidas están reunidos en Córdoba tras el veto a la ley que les otorgaba más fondos

RÍO CUARTO.- La Exposición Rural de Río Cuarto, 230 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, se convirtió este viernes en el epicentro de la actividad política de la provincia. Llegaron cuatro de los gobernadores que integran Provincias Unidas y también los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA).

Los mandatarios se encontraron después del veto total del presidente Javier Milei a la ley de distribución del fondo de Aportes al Tesoro Nacional (ATN). El cordobés Martín Llaryora recibió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a Carlos Sadir (Jujuy) y al correntino Gustavo Valdés. Faltaron con aviso, por cuestiones de agenda, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Está también Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional en Córdoba y, desde el inicio, vinculado a esta movida política.

Pasadas las 10, los gobernadores, junto a Schiaretti, caminaron unos 100 metros juntos por la Rural hasta ingresar al salón para el encuentro con los ruralistas.

Todos ellos se habían reunido durante unas tres horas antes de llegar a la Rural en el hotel principal de la ciudad. Después, se encontraron con la mesa de enlace provincial y los dirigentes de la sociedad rural local, quienes les entregaron los planteos que vienen haciendo a todas las fuerzas políticas. Con algún rezago se sumó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Juan Schiaretti Sebastián Salguero

Todos acordaron, en la previa, un mensaje con “eje en la producción, de apoyo al campo”. El grupo apunta a instalarse como una alternativa a los libertarios y al kirchnerismo. Quieren hacerse fuertes en la “capacidad de gestionar de una manera diferente a ‘nada de Estado’ o ‘todo con el Estado’”. La mirada está puesta en ganar fuerza en el Congreso renovado después del 10 de diciembre y, más a largo plazo, en 2027.

Libertarios

En la puerta del predio se concentraron representantes de la Federación de Docentes Universitarios y de la CGT con bombos y reclamos por el veto a la ley de financiamiento universitario. Río Cuarto es sede de una universidad nacional importante.

Sadir, Pullaro, Llaryora, Schiaretti y Valdés, junto a dirigentes ruralistas, en la apertura de la exposición rural de Río Cuarto Sebastián Salguero

Por su lado, tienen su actividad en el lugar los libertarios. Encabezados por el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, los candidatos a diputados nacionales por Córdoba Gonzalo Roca, Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado visitan las empresas Biogeneradora Centro y Geli-Ar. Sí almorzarán en el restaurante del predio de la Sociedad Rural y participarán de una reunión con autoridades de la Mesa de Enlace y recorrerán stands en la exposición.

Mañana, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el senador Luis Juez participarán de un desayuno con las autoridades de la Sociedad Rural.