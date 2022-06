Sergio Berni se cruzó con los transportistas en la autopista La Plata-Buenos Aires y lanzó una advertencia: “Tienen 5 minutos o me llevo los camiones”

Descendió en un helicóptero y avanzó con su perra “Bona” atada a una correa. “Tienen cinco minutos o me llevo secuestrados los camiones”, les advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a los transportistas que encabezaron un corte en la autopista Buenos Aires-La Plata para quejarse por la falta de gasoil, que ocasionaron desde temprano un caos de tránsito desde esta mañana.

Después de un intercambio que se dio en plena calzada, el funcionario que responde a Axel Kicillof se mostró envalentonado y sostuvo: “Tenés cinco minutos, toda la gente que está pasando acá son trabajadores. Tenés cinco minutos y decidí, un problema no se resuelve generando otro delito”.

Mientras que el hombre a cargo del corte le reclamó que no tenían atención de parte del ministro de Transporte, aunque no especificó si se refería al de la Nación, Alexis Guerrera, o al de la Provincia, Jorge Donofrio -quien se presentó en la autopista más temprano-, Berni se mostró inamovible. “No me vine hasta acá con 500 policías a discutir el tema del gasoil, te doy cinco minutos para que decidas lo que van a hacer o me llevo los camiones detenidos. Hacé lo que quieras, tenés cinco minutos. Y empezó a correr ahora”, indicó.

Luego, ya en diálogo con los medios presentes en el lugar, el ministro confirmó que había “intimado” a los camioneros porque estaban cometiendo un “delito” y, cuando fue consultado sobre cómo haría para mover la cantidad de vehículos que formaban parte de la protesta, sostuvo: “Quedarán secuestrados, los llevaremos de a uno... La Argentina necesita un orden. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana”.

Encendido, Berni pidió respetar el derecho de los trabajadores que intentaron cruzar por esa vía y se vieron imposibilitados, además de especificar que tenía una orden judicial. “El planteo lo hacés en la banquina, tenés cinco minutos, en la ruta ningún planteo”, lanzó contra el líder del corte y añadió: “No te estoy amenazando, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Voy a llevarlos detenidos por el desorden. Te quedan tres minutos, flaco. ¿Vas a seguir haciendo show? Andá y sacá los camiones, apurate que te queda poco tiempo”.

Siempre en la misma postura, el ministro insistió con que se llevaría secuestrados los camiones “uno por uno” y dijo que llegó en ese momento, cerca de las ocho, porque se encontraba camino a Junín cuando se enteró de lo ocurrido a través de la Policía. “Nosotros actuamos cuando tenemos que actuar, hay un corte, vine y estoy desalojando”, sostuvo.

Contó, también, que su perra lo acompaña en su rutina. “Está conmigo todo el día”, dijo sobre ella, a la que intentó tranquilizar en varias ocasiones.

La llegada del ministro con la Policía hizo su efecto porque, pasados los cinco minutos, los uniformados avanzaron sobre la calzada y los camiones comenzaron a moverse hacia las banquinas, con lo que también el tránsito retenido empezó a fluir.