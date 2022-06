Presentan un recurso de amparo contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

Dos referentes de izquierda presentaron un recurso de amparo contra la regulación del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En un comunicado, criticaron la resolución de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y aseguraron que “atrasa y discrimina”.

La iniciativa fue tomada por Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el FIT Unidad. Fierro es madre de una alumna, mientras que Gagliardi es docente y sindicalista de Ademys.

En un comunicado, señalaron que este lunes presentaron ante la Justicia “un recurso de amparo contra la Resolución 2566/2022 de la ministra Soledad Acuña que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo de la Ciudad”.

Las referentes de izquierda Cele Fierro y Vanesa Gagliardi, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el FIT Unidad Twitter

Fierro fue contra la ministra y expresó: ”Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos en leyes y constituciones”.

Gagliardi, en tanto, planteó: “Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe (Horacio) Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos”.

En ese sentido, Ferro manifestó su preocupación ante los eventuales castigos para los profesores que no cumplan la normativa. “Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”, sostuvo.

El amparo de Fierro y Gagliardi es patrocinado por la doctora Mariana Chiacchio, del Cadhu (Centro de Abogades por los Derechos Humanos). La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño Nº 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso, bajo el número 135472/22.

Larreta regula el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

El jueves pasado, el ministerio de Educación de la ciudad comunicó que regulará el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, tanto de gestión privada como estatal. Así, el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta se convierte en la primera jurisdicción en fijar posición sobre este tema en las aulas.

“La lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”, comunicaron en la resolución. El gobierno, además, envió a los establecimientos una guía de prácticas y recomendaciones para una comunicación inclusiva.

“Una de estas medidas fue regular el uso de la ‘e’, la ‘x’, el ‘@’, en las aulas por parte de los docentes en el momento del ejercicio de la enseñanza, con los estudiantes y en las comunicaciones institucionales”, explicó Acuña.

Además, dio detalles respecto a la finalidad de esta medida y se refirió a las consecuencias que dejó la falta de clases durante la pandemia: “Al utilizarlo, se genera un obstáculo en la comprensión y en la fluidez lectora y en la escritura por parte de los estudiantes que están en una situación muy crítica”.

Y continuó: “La utilización de estas nuevas incorporaciones que rompen las convenciones del lenguaje generan un obstáculo. Si en el aula ponés en un primer grado una palabra con un arroba, otra palabra con una ‘x’ y otra palabras escrita correctamente, generás confusión”.