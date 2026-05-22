En un clima de sospechas cruzadas, el Gobierno reunirá a los protagonistas de la interna después del Tedeum del lunes

En medio de un clima de sospechas cruzadas, con filtraciones y peleas que dejaron expuesto al presidente Javier Milei, en el Gobierno esperan conseguir en los próximos días una suerte tregua interna entre los bandos en pugna e intentarán escenificarla en la reunión de Gabinete prevista para el próximo lunes en la Casa Rosada.

Según señalaron a LA NACION fuentes gubernamentales, el objetivo de los pacificadores es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo sean de la partida tanto el lunes como el martes, cuando volverá a reunirse la mesa política.

Además de los dos funcionarios enfrentados en los últimos días, coincidirán en la reunión de Gabinete, a realizarse luego del Tedeum, el ministro coordinador Manuel Adorni -quien tomó aire desde que los focos apuntron a Menem y Caputo- y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que le había reclamado a Adorni que presentara de inmediato su declaración jurada de bienes, algo que Adorni todavía no hizo, pese a que Milei anunció que lo haría.

“Todos fingirán demencia”, deslizó un dirigente oficialista para describir el cuadro de situación dentro del Gobierno, en procura de resaltar la necesidad de forzar una tregua. No obstante, los libertarios deben superar todavía el fin de semana y procurar que los distintos sectores acepten desescalar el conflicto.

Javier Milei, ayer, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Rodrigo Néspolo

Por el momento, no está ocurriendo. Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, dijo ayer en su programa La Misa, del canal de straming Carajo, que Martín Menem era quien subestimaba a Milei. Volvió a llamarlo “PeriodistaRufus”, el nombre de la cuenta con revelaciones del Gobierno y críticas internas que provocó el escándalo.

“Es una falsedad absoluta”, había dicho poco antes Martín Menem, consultado sobre si él era @PeriodistaRufus. Fue en una entrevista en Radio Mitre en la que le preguntaron si él le había mentido a Milei. Menem contestó: “Le pido por favor, no subestime al Presidente, esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.

Menem afirmó que el sábado pasado, cuando se desató la polémica en redes, él habló con Milei y le brindó una explicación. “Le dije, ‘mirá, para mí pasó esto’, se trata de un link de Instagram que envió una de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia. Algún pícaro por ahí lo copió”, afirmó.

El Gordo Dan le contestó ayer: “Subestimar al Presidente es mentirle para que tenga que salir a defenderte porque no te podés defender solito, querido PeriodistaRufus”.

Este jueves el objetivo de varias cuentas caputistas había sido Santiago Oría, el “cineasta personal” de Milei, a quien le reclaman que exhiba el video con el cual, según el Presidente, el realizador le demostró “lo que le hicieron a Martín Menem” al manipular -supuestamente- la cuenta @PeriodistaRufus.

Oría es casi una sombra del presidente Milei. Lo sigue desde hace años a todos lados y registra las imágenes del mandatario en diferentes ocasiones. Tiene perfil bajo, es activo en las redes y casi no se le conoce la voz, pero ayer su nombre fue, durante algunas horas, tendencia en la Argentina, en la red social X.

El hashtag “oriamostraelvideo” copó la principal arena en la que se mueven los libertarios, en medio de la interna entre celestiales y territoriales. El video nunca se conoció, pero el reclamo escaló durante algunas horas y dejó en evidencia también el desafío a la palabra presidencial en las propias entrañas de LLA.

LA NACION contactó al realizador, pero no obtuvo respuesta. Ayer, Oria subió un video a su cuenta, en la que acumula más de 80.000 seguidores. Empezaba con Martín Menem, pero no era el que la militancia digital reclamaba, sino otro en el que reivindicaba su tarea legislativa.

EL GLORIOSO BLOQUE DE DIPUTADOS DE LA LIBERTAD AVANZA pic.twitter.com/DF1tPobtHB — Santiago Oría (@Santiago_Oria) May 21, 2026

Por encima del mundo virtual y las explicaciones, en las terminales del oficialismo coinciden en que el Presidente, por intentar contener la interna entre el sector de Karina Milei, con Menem a la cabeza, y el de su principal asesor, a quien consideró un “hermano”, quedó “expuesto” en una “posición incómoda“.

No fueron pocos los que apuntaron a que Milei, con la alusión al video de Oría, que todavía no vio la luz, había quedado “en jaque como con la declaración de Manuel”. Fue en referencia a lo sucedido quince días atrás, cuando el mandatario afirmó que el jefe de Gabinete ya la tenía lista su declaración jurada de bienes y que la iba a presentar.

A fin de mes

De momento, esa presentación de Adorni no se registró y recién podría concretarse hacia fin de mes. Es decir, más de 20 días después de la mención del Presidente.

La idea inicial, aseguraban en algunos despachos, era que Milei “no intervenga” en la pelea entre Caputo y Menem, pero después dio una entrevista y “ante la pregunta, obviamente respondió”. Eso desembocó en la alusión al video de Oría y a la explicación que fue cuestionada por las fuerzas celestiales.