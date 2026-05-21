Mauricio Macri cruzó a Martín Menem y tensa su relación con los libertarios: “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”

El expresidente Mauricio Macri respondió a las acusaciones de Martín Menem, quien lo había considerado que una candidatura del titular de Pro dividiría a la derecha y sería funcional al kirchnerismo. “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”, ironizó el exmandatario.

Lo hizo en la previa de la charla que dará en la sede porteña de la Universidad Austral en el marco del Foro de Presidente del que también participa el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti.

Hace meses que algunos dirigentes de Pro, como la legisladora porteña Laura Alonso y el diputado nacional Fernando De Andreis, activaron una suerte de “operativo clamor” por una nueva candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Mauricio Macri, en la Universidad Austral Soledad Aznarez

El viernes pasado, en un acto que encabezó el expresidente en Olivos, dirigentes bonaerenses de Pro clamaron por una postulación del exmandatario en 2027. En Pro no confirman su lanzamiento a la carrera por la Casa Rosada, pero tampoco la descartan. Aseguran casi como en eslogan de campaña que Macri estará donde “el cambio” y la gente lo necesiten.

En ese contexto, Menem aseguró en una entrevista con Clarín que, de postularse a la presidencia, Macri dividiría el voto de la derecha y terminaría favoreciendo al kirchnerismo.

A pesar de estos amagos de Macri, Pro se mantiene como aliado de La Libertad Avanza en el Congreso. El partido amarillo fue ayer uno de los que auxilió al oficialismo para que no avance en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete investigado por la Justicia por su presunto crecimiento patrimonial. En esa mismo sesión, el bloque macrista tampoco permitió que prosperará otros dos pedidos de interpelación: al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano,Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

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