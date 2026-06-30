Milei se acercó a la embajada de Estados Unidos a celebrar los 250 años de la independencia norteamericana

Con el embajador Peter Lamelas como anfitrión y el presidente Javier Milei de invitado especial, la representación diplomática de Estados Unidos en la Argentina celebró esta noche los 250 años de la independencia norteamericana, en un acto anticipado por el próximo 4 de julio en el que el mandatario argentino fue calificado como un “gran amigo” de la administración de Donald Trump.

En un encuentro en el que se presentaron funcionarios del Gobierno, del Poder Judicial, empresarios, sindicalistas y periodistas, el embajador Lamelas dijo que Estados Unidos está “codo a codo” con la Argentina y dijo que se encuentra en el país para “fortalecer la alianza” entre Washington y Buenos Aires.

Antes del discurso de Lamelas, que Milei siguió al pie de un escenario montado en la casona de Palermo, se puso un video con un saludo del presidente Trump. “Es un honor ser amigos”, fue el mensaje del jefe de la Casa Blanca.

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