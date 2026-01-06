En un polémico fallo, la Justicia ordenó a un histórico diario de Bahía Blanca “rectificar” publicaciones de la época de la dictadura

Como parte de un fallo con múltiples condenas a exmilitares y policías que actuaron durante la última dictadura, el Tribunal Oral de Bahía Blanca, en una decisión polémica, ordenó al histórico diario La Nueva (antes denominado La Nueva Provincia) publicar una “rectificación” sobre información que difundió en los 70’ sobre 36 víctimas del gobierno de facto. Ocurrió durante el desarrollo del juicio conocido como “Zona V”.

El veredicto y el polémico capítulo que impone al diario realizar una nueva publicación como medida “moralmente reparatoria” fueron dados a conocer el pasado 26 de diciembre, de manera virtual, en la última audiencia de un mega juicio que se extendió por casi cuatro años.

TOCF Bahía Blanca

Si el fallo eventualmente queda firme, el diario contará con 10 días para realizar la nueva publicación en la que deberá hacer “expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueran vertidas” las noticias que debe corregir.

Es que el tribunal dio por acreditado que 36 de las más de 300 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en “enfrentamientos militares”, como informó el medio en su momento, hace 50 años, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.

El fallo no hace referencia a una nota o un conjunto de notas en particular publicadas en aquel momento, sino que hace mención a la “publicación” en términos generales.

El veredicto del Tribunal de Bahía Blanca

La sentencia le puso punto final a uno de los juicios más amplios de la provincia. En total, fueron condenados 31 exmilitares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción militar de Bahía, del V Cuerpo de Ejército, de donde el juicio toma su nombre. A los condenados, el tribunal los encontró culpables de ser autores o cómplices en un amplio abanico de delitos, como homicidio, tortura o privación ilegítima de la libertad, entre otros.

En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, de la que forma parte la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la organización H.I.J.O.S Bahía Blanca, además de las condenas -que incluyeron 16 prisiones perpetuas y 15 con penas de hasta 20 años-, los jueces incluyeron el apartado que afecta al diario La Nueva, que tuvo en su momento como director a Vicente Massot. LA NACION intentó contactar a Massot, pero al momento de la publicación no había respondido la consulta.

En esta selección el TOCF obliga al medio La Nueva, de Bahía Blanca, a publicar, cuando el fallo quede firme, una "rectificación" de una de sus ediciones vinculadas a los hechos abordados en el juicio

En el dispositivo 55 del fallo, los jueces del tribunal, Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, dijeron: “Disponer para el momento en que se encuentre firme esta sentencia que en el plazo de 10 días el diario La Nueva Provincia de esta ciudad publique la rectificación como acto moralmente reparatorio de la publicación oportunamente vertida“.

Este apartado de la resolución corrió en línea con el pedido del fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien había solicitado que el diario publicara el resolutorio del tribunal en un “lugar destacado y visible”.

Entre otras medidas de reparación, también fue solicitada la rectificación de legajos militares y nulidades en sentencias de consejos y tribunales militares; pero este y otros pedidos, como investigar lugares de enterramiento clandestino, calificar los hechos como “genocidio” o el restablecer prisiones preventivas, fueron rechazados por el tribunal.

Foglia y Sebastián fueron designados como jueces titulares casi en simultaneo, en marzo de 2021, ante una situación de total vacancia del Tribunal. El primero fue fiscal de Bahía Blanca durante 14 años, y es especialista en juicio por jurado. Sebastián, en tanto, contaba con 20 años en la justicia federal y experiencia previa como juez subrogante en Viedma.

Aguerrido, por su parte, es titular desde 2012 del Tribunal Oral de Santa Rosa, La Pampa, y en el de Bahía Blanca actúa como juez subrogante. A diferencia de sus colegas, ya había intervenido en procesos de lesa humanidad como juez de La Pampa. En la causa conocida como “Subzona 14” dictó condenadas de entre 6 y 25 años de prisión para trece exintegrantes de la policía provincial y del Ejército.

La Nueva

La Nueva Provincia es el histórico diario de Bahía Blanca, fundado en 1898, y contó con un extendido alcance en el sur de la provincia de Buenos Aires. En 2017 fue adquirido por el empresario Gustavo Elías y pasó a llamarse La Nueva. Elías es un empresario del transporte dueño, entre otras empresas, de Chenyhi, al que vinculan directamente con el gremialista Hugo Moyano. Es decir, sus actuales propietarios deben responder por un juicio que afecta a un período en el que todavía no se habían hecho cargo de la empresa.

El empresario Gustavo Elías compró el diario en 2017 y no guarda vínculo con los anteriores propietarios

Desde el diario La Nueva dijeron a LA NACION que se encuentran revisando los alcances del fallo para ver cómo actuar, remarcaron que los actuales dueños del medio no tienen un vínculo particular con los anteriores y que todavía no han sido notificados oficialmente. También subrayaron que el diario no tiene obligación de publicar nada hasta que el fallo quede firme. “Es un avasallamiento sobre la libertad de prensa”, calificaron desde la actual conducción del medio.

Durante el juicio, La Nueva fue calificado por las querellas como el “principal órgano difusor” de los últimos dos regímenes militares en el país. En otro proceso judicial, en el que Massot resultó sobreseído, el fiscal Palazzani acusó al diario de ofrecer un “guion” al “terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”. En ese proceso, la Justicia secuestró del archivo histórico de La Nueva las publicaciones correspondientes al periodo investigado, dijeron fuentes del diario, y todavía no han sido devueltas.

Para el constitucionalista Vicente Sola la imposición de una nueva publicación al diario sobrepasa las facultades de los magistrados. “El diario La Nueva Provincia no era parte del proceso penal y por lo tanto solicitarle una publicación está fuera de la competencia del tribunal”, sostuvo.

Otros constitucionalistas consultados por LA NACION, si bien destacaron la existencia del derecho a “rectificación” que asiste a las víctimas de la difamación, marcaron que el apartado del fallo dedicado a La Nueva excede todos los pronunciamientos anteriores sobre la materia.