En una década, Scioli pasó de elogiar a Lula por trabajar por “la patria grande” a felicitar a Flavio Bolsonaro

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, completó este domingo un giro en su postura sobre la política de Brasil al felicitar a Flavio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta. En el transcurso de poco más de una década, el exgobernador bonaerense y embajador en el país vecino pasó de halagar Luiz Inacio Lula da Silva por su trabajo por “la patria grande” junto a Néstor y Cristina Kirchner, a celebrar la victoria de su acérrimo opositor, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, fue el mensaje que publicó Scioli en su cuenta de la red social X, el domingo, tras confirmarse el triunfo del candidato del Partido Liberal (PL) por sobre Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), por casi dos puntos de diferencia.

Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. pic.twitter.com/qKqHlfj3xI — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 5, 2026

Habituado a los giros políticos -de los cuales el más pronunciado es su permanencia en el gobierno del presidente Javier Milei luego de haber sido embajador en Brasil y ministro de Producción durante la gestión de Alberto Fernández-, Scioli concretó con su respaldo al hijo de Jair Bolsonaro, esta vez con Lula como contrapartida, a quien había elogiado en distintas ocasiones.

En abril de 2015, cuando era gobernador y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, Scioli visitó a Lula en Brasil. El encuentro se produjo en el Instituto Lula, en la ciudad de San Pablo. Al finalizar la reunión, Scioli definió al por entonces expresidente de Brasil como “un gran referente latinoamericano y un gran protagonista de todos estos cambios y transformaciones de la región, que junto a Néstor y ahora a Cristina viene trabajando por esta patria grande”.

En septiembre de 2015, Scioli y Lula volvieron a verse, esta vez en la Argentina. Lula viajó al país y compartió actividades con Scioli y Cristina Kirchner. Una de ellas fue en José C. Paz, donde los tres inauguraron una Unidad de Pronta Atención (UPA).

Lula da Silva y Daniel Scioli, en 2023 ESTEBAN COLLAZO

Por esos días de 2015, Lula le había dado su respaldo al exgobernador para las elecciones presidenciales, que perdería a manos de Mauricio Macri. “Tuve una relación extraordinaria con Néstor Kirchner, y también la tengo con Cristina. Entonces desde Brasil obviamente yo hincho para que Cristina consiga que sea elegido el sucesor que ella quiere ver en la Presidencia. Y más todavía cuando el sucesor es Scioli. Yo hincho para que Scioli gane las elecciones”, dijo Lula al diario Página 12, en una entrevista.

Scioli no ganó las elecciones de 2015, pero en 2019 se reinsertó en el gobierno peronista que se impuso en las urnas, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. El exgobernador bonaerense asumió como embajador en Brasil y tejió una relación cordial con el presidente Jair Bolsonaro, padre del candidato victorioso de ayer.

El vínculo amistoso con Bolsonaro no le impidió a Scioli volver a mostrar su apoyo a Lula. En mayo de 2021, luego de que la Corte brasileña anuló las condenas contra el líder del PT, se reunió con él en Brasilia. “Desarrollamos distintos temas durante nuestra hora de reunión y fue muy interesante escuchar a un hombre que quiere mucho a la Argentina y ha marcado un tiempo en un momento de profunda integración”, sostuvo Scioli a la agencia de noticias Télam tras el encuentro, y confió en que no se dañaría la relación que había construido con Bolsonaro.

Scioli, con Jair Bolsonaro, al festejar su primer año al frente de la Embajada argentina en Brasil

Con el expresidente brasileño actualmente detenido en prisión domiciliaria, condenado a 27 años por haber intentado un golpè de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula, Scioli acumuló fotos y encuentros, interrumpidos por su breve paso como ministro de Producción (estuvo un mes en el cargo, entre junio y julio de 2022). El 10 de agosto de 2021, compartió una torta con Bolsonaro para celebrar su primer año como embajador.

En octubre de 2022, cuando Lula venció a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Scioli destacó la importancia del resultado “maravilloso” obtenido por el líder del PT. “Desde lo político, esto es maravilloso porque es un nuevo tiempo de esperanza de mayor integración, de un compromiso fuerte que tiene Lula con el Mercosur y Latinoamérica. Y en especial por la relación particular que mantiene con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta”. señaló.