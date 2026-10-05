El Gobierno celebra el triunfo de Flavio Bolsonaro y es optimista de cara al balotaje en Brasil

Atentos a los resultados durante toda la jornada, desde el gobierno de Javier Milei se respiraba una euforia apenas contenida luego del resonante y ajustado triunfo del derechista Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral en Brasil, victoria que deja al aliado de la Casa Rosada a las puertas de sumarse a la “ola azul” de gobiernos liberales del continente.

Pasadas las 21, el propio Presidente festejó en las redes sociales el triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta. “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, escribió el primer mandatario, que siguió las alternativas del comicio desde la quinta presidencial de Olivos.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, cerró el Presidente.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL



Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula.



El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad.



Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina… pic.twitter.com/JvnpGg7uiu — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Cerca del Presidente también transmitían satisfacción y algo de sorpresa. “Salió mucho mejor de lo esperado, pensábamos que iba a estar más parejo, no que Bolsonaro quedara tan cerca de ganar en primera vuelta”, afirmó un alto funcionario nacional, en contacto con el Presidente y la primera plana de la gestión libertaria.

En aquel momento, la diferencia era de ocho puntos por sobre el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de áspero vínculo con Milei durante todo el período en el que coincidieron como presidentes de países vecinos. Cuando el conteo comenzó a mostrar una diferencia más exigua, desde el Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno demoraron las declaraciones oficiales hasta que el candidato liberal hiciera su balance.

“Vemos que se ratifica la influencia global y regional del Presidente”, dijo Quirno a LN+. “Las sociedades están abrazando las ideas de la libertad”, enfatizó el canciller, y destacó que durante la jornada hubo contacto “permanente” con el candidato liberal y su equipo de campaña. Hacia el final de la entrevista, el canciller planteó sus dudas sobre la realización del balotaje. “Lula debe estar pensando: ‘¿Me quiero meter en este baile? ¿Va a haber segunda vuelta? ¿Le va a regalar a Bolsonaro el triunfo?“, se preguntó el jefe de la diplomacia nacional.

Sin ocultar su satisfacción, en el Gobierno recordaban que el 25 de julio pasado Milei llegaba al acto de nominación de Bolsonaro como candidato a presidente del Partido Liberal en San Pablo, y que ese mismo día la consultora Atlas Intel “decía que Lula tenía una intención de voto del 40% y Bolsonaro del 32%”. Para un funcionario, “la levantada de Bolsonaro en estos tres meses fue espectacular”, afirmaba, adjudicándole al Presidente un apoyo incondicional al candidato liberal.

Durante toda la jornada, y a tono con el optimismo que llegaba desde el bolsonarismo, el Gobierno comenzó a palpitar las buenas noticias. El usuario oficialista de X, Peluca Milei, rescató del archivo un encuentro personal entre Bolsonaro y Milei, en el que el presidente argentino le prometía: “vas a ganar”. El Presidente reposteó ese video, y también otro, en el que Bolsonaro, al ingresar a la escuela en la que iba a votar, recurrió al slogan “viva la libertad carajo” al ser abordado por LN+, y prometió “invitar” a Brasil al Presidente.

El canciller Pablo Quirno EITAN ABRAMOVICH - AFP

Luego de aquel apoyo inicial, que incluyó insultos al presidente Lula da Silva, llegó la respuesta de Itamaraty, que degradó la relación bilateral al nivel de encargados de negocios. Entonces Milei se llamó a silencio, y sin dejar de apoyar a Bolsonaro espació su respaldo al hijo de Jair Bolsonaro, acérrimo rival del mandatario brasileño. Imitó, de ese modo, al presidente norteamericano Donald Trump, quien luego de expresar su simpatía inicial por Bolsonaro evitó pronunciarse sobre las elecciones en las horas previas al comicio en el país más populoso de Sudamérica.

“Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”, dijo Milei en aquella reunión en San Pablo. Poco más de dos meses después, el deseo de sumar a Brasil a la confluencia de partidos de derecha comenzó a cobrar forma, y no se descartaba un viaje de Milei a San Pablo luego de la segunda vuelta, si es que Bolsonaro confirma en esa instancia su liderazgo y se transforma en el próximo presidente de Brasil.