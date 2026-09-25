En una sorpresiva cumbre, legisladores del PJ, LLA y la UCR acordaron agilizar proyectos y discutieron la reforma electoral

La invitación a compartir un asado en un centro cultural vinculado al peronismo, ubicado a pocas cuadras de la Legislatura bonaerense, en La Plata, fue lo suficientemente tentadora para agrupar a jefes de la mayoría de los bloques de las dos cámaras provinciales, con el objetivo de dialogar para dinamizar la aprobación de proyectos. El miércoles, al mediodía, senadores y diputados bonaerenses se reunieron en un encuentro en el que también se habló de las reformas electorales posibles, pero en el que no se mencionó el caso Chocolate, que volvió a la escena pública tras conocerse que la Cámara de Diputados archivó los expedientes administrativos que se habían abierto sobre la cuestión.

La convocatoria surgió del senador bonaerense Sergio Berni (jefe del bloque de Fuerza Patria), quien convocó a los jefes de bloque del Senado provincial, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario. El impulsor de la cumbre está alineado con Cristina Kirchner en la interna peronista. A los diputados provinciales los convocó Alejandro Dichiara, presidente de esa cámara, un dirigente también cercano al sector de la vicepresidenta.

El asado se hizo en el Centro Cultural El Amor y La Igualdad, que está ubicado en la calle 56, entre las calles 8 y 9. La identificación peronista del centro cultural, y su ambientación con el mismo tono, no atentaron contra la convocatoria, que excedió al justicialismo. Se sentaron a la mesa representantes de La Libertad Avanza (Carlos Curestis y Juan Osaba), de Pro (Alejandro Rabinovich, Pablo Petrecca, Alex Campbell), de Unión y Libertad (Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Martín Rozas) del bloque UCR-Hechos (Marcelo Leguizamón) y del bloque UCR+Cambio Federal (Diego Garciarena). Entre los dirigentes peronistas presentes estuvieron Berni, Dichiara, Alexis Guerrera, Mario Ishii, Facundo Tignanelli, Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús y Rubén Eslaiman.

El Centro Cultural El Amor y La Igualdad, donde se realizó el asado legislativo Redes

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes que participaron del almuerzo -que se extendió por alrededor de una hora y media-, el objetivo de acelerar la aprobación de proyectos se consensuó sin inconvenientes.

El origen del encuentro fueron algunos cuestionamientos en el Senado por proyectos que no se aprobaban en Diputados luego de obtener media sanción. “En [la última reunión de] labor, nos metían proyectos sobre tablas de Diputados para sacar, pero los diputados no sacan los proyectos con media sanción del Senado. [Se acordó] que pongan a funcionar nuestros proyectos”, dijo a este diario un comensal del asado legislativo bonaerense del miércoles, un encuentro que los legisladores quedaron en repetir periódicamente.

“Se habló de que las cosas que van de una cámara a la otra se demoran, y de que las que tienen consenso salgan más rápido, como una iniciativa para excombatientes de Malvinas que estuvo unos dos años en tratamiento”, afirmó otro de los presentes en el almuerzo. Se refería a una norma que integra al régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas a aquellos que no pudieron seguir sus carreras militares por las secuelas de la guerra.

Berni convocó a los jefes de bloque del Senado Prensa Senado PBA

Pero, más allá del objetivo de agilizar la dinámica entre las cámaras, se abordaron iniciativas de cambio electoral, que fueron las que insumieron mayor tiempo de diálogo, aunque sin definiciones. Se mencionaron los temas de la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes, la continuidad o no de las PASO, la aplicación de la Boleta Única de Papel. “Se dejó en claro que para avanzar en las discusiones, primero, el Poder Ejecutivo debe cumplir los acuerdos celebrados el año pasado. Fundamentalmente dos: la bicameral para distribuir los fondos a los municipios y la integración de la Suprema Corte provincial [que tiene cuatro vacantes]”, aseguró una fuente opositora.

“Fue todo distendido, espontáneo. Fue como un asado de fin de semana, entre amigos”, describió el encuentro uno de los participantes.

Si bien el martes por la noche, horas antes del encuentro, se había difundido un informe del canal TN en el que se daba cuenta del archivo, en el mes de mayo, de expedientes administrativos del caso Chocolate decidido por la Cámara de Diputados, el tema no entró en la conversación durante el asado. Todas las fuentes consultadas coincidieron en señalar que no hubo mención alguna.

Entre los bloques que no estuvieron en el encuentro del miércoles al mediodía están Nuevos Aires, la Coalición Cívica y Derecha Popular, todos de la Cámara de Diputados. Los bloques de la izquierda en ese cuerpo no fueron convocados. Así lo informaron a LA NACION desde las bancadas unipersonales del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y de Izquierda Socialista (IS). Christian Castillo, del PTS, fue el único diputado que se opuso a archivar las resoluciones administrativas entre las que estaban las actuaciones del caso Chocolate.