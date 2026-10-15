En Washington, Milei reforzó su condena al antisemitismo y cosechó otro elogio del gobierno de Trump

WASHINGTON.− En el cierre de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei prometió esta tarde que habrá “tolerancia cero al antisemitismo” en la Argentina. Fue durante un evento en la embajada argentina en esta capital, en donde además cosechó un nuevo elogio del gobierno Donald Trump.

“No vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror”, dijo el Presidente en el encuentro llevado a cabo en la sede de la embajada argentina que lidera Alec Oxenford, en el barrio de Dupont Circle.

El Canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente Javier Milei; el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, y el embajador Alec Oxenford, en la embajada argentina en Washington. Presidencia de la Nación

“Por eso, mientras sea Presidente de la nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo. Porque si bien este se escuda detrás de la libertad de expresión, detrás de él no hay otra cosa que una espada que cuelga sobre la cabeza de todas nuestras sociedades y no dejaremos jamás que caiga sobre nosotros”, remarcó Milei. Fue la primera vez que el mandatario estuvo en la embajada en Washington.

El evento estuvo enfocado en la lucha contra el antisemitismo a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañaron al líder libertario.

El presidente Javier Milei, en la embajada argentina en Washington. Presidencia de la Nación

Además, en la ceremonia el Gobierno cosechó otro elogio de la Casa Blanca. Presente en la embajada, el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, fue el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en encontrarse con Milei en su estadía de 36 horas en Washington. Ambos mantuvieron un encuentro privado en la legación diplomática argentina, en la que hablaron de la relación bilateral.

En su discurso, Wright destacó el liderazgo de la Argentina “no solo por su labor en la lucha contra el antisemitismo, sino también por su papel en un contexto donde el continente había perdido la fe en la libertad, las oportunidades y la democracia”.

“La Argentina está dando ejemplo en el hemisferio sur y en toda América Latina al demostrar su convicción en la democracia, la libertad y el libre mercado, y al defender valores sagrados, no conveniencias políticas ni ideologías disruptivas, sino valores auténticos. Creo que la Argentina está revitalizando tanto a su propia nación como a los países vecinos”, sostuvo Wright, entre aplausos, en una nueva señal de la sintonía entre las administraciones de Trump y Milei.

El presidente Javier Milei, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la embajada argentina en Washington. Presidencia de la Nación

Con un vínculo muy cercano al mandatario norteamericano, Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del impacto directo del conflicto en Medio Oriente en los mercados energéticos globales.

“Vivimos una ola renovada de antisemitismo. Un antisemitismo que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel. En todas las democracias occidentales se activaron mecanismos latentes de propaganda, listos para apropiarse de uno de los odios más antiguos de la historia. Y todo para defender los planes de los enemigos de Occidente”, dijo Milei, ratificando su alianza estratégica con el gobierno israelí.

El Presidente, que en su discurso recordó los sangrientos ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, advirtió que “hoy el antisemitismo es un arma más en el arsenal de los enemigos del Estado judío y también de todo Occidente”.

El presidente Javier Milei saluda a Marcelo Mindlin en la embajada argentina en Washington. Presidencia de la Nación

En el encuentro, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participó el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año había sido recibido por Milei en la Casa Rosada.

“Hoy, Milei y su gobierno trabajan incansablemente para proteger a las comunidades judías y dejan claro que el antisemitismo no tiene cabida en este hemisferio ni en el mundo. Esta es solo una de las innumerables formas en que la Argentina ha asumido un papel de liderazgo en el escenario mundial: desde combatir el antisemitismo hasta promover la libre empresa”, señaló Kaploun.

El funcionario de la administración Trump también destacó el lanzamiento de la iniciativa de los Acuerdos de Isaac lanzada por Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu que busca fortalecer la cooperación entre Israel y los países latinoamericanos.

El rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo; el secretario de Energía, Chris Wright; el embajador Alec Oxenford, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la embajada argentina en Washington. Presidencia de la Nación

“Gracias a un liderazgo auténtico, está transformando la región ante nuestros propios ojos”, destacó Kaploun sobre el Presidente.

En el evento también estuvieron presentes el representante republicano Michael Rulli (Ohio), copresidente del Caucus Argentina del Congreso de Estados Unidos, y el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.

“El Presidente ha convertido la lucha contra el antisemitismo en una causa personal, y la defensa del pueblo judío frente a las agresiones en su contra, en una prioridad de nuestra política exterior. Esa determinación llevó a la Argentina a convertirse en la primera nación latinoamericana en presidir esta alianza. Nuestra asociación estratégica con Israel se sustenta en esa convicción”, dijo Quirno.

Oxenford señaló al presentar el evento que la Argentina “se ha consolidado como una de las voces internacionales más claras y firmes contra el antisemitismo”.

“Como ha dicho el Presidente en numerosas ocasiones, el antisemitismo no es solo una amenaza para las comunidades judías: es una amenaza para la civilización misma. Nuestro compromiso no es meramente retórico, se refleja en el liderazgo diplomático de la Argentina y en sus iniciativas internacionales”, dijo Oxenford.

Entre los alrededor de 100 presentes en el salón principal de la embajada estuvieron los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y de República Dominicana, Víctor Bisonó, además de representantes diplomáticos de varios países.

Milei y su comitiva salieron del hotel en Washington a las 19.13 (hora local, las 20.13 en la Argentina) rumbo a la Base Conjunta Andrews, desde donde emprenderán esta noche su regreso al país. Llegarán a Buenos Aires el viernes por la mañana.