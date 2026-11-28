El Tribunal Internacional del Mar rechazó este sábado en Hamburgo el reclamo del Gobierno contra el Reino Unido para frenar de forma preventiva el proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas. Los principales diarios británicos, como The Guardian, The Times y The Independent, presentaron la noticia como una derrota de la Cancillería argentina.

En su cobertura, The Guardian tituló: “La Argentina fracasó en bloquear la perforación petrolera frente a las Islas Falkland” y destacó que el gobierno británico pidió a Buenos Aires terminar con la “presión económica” tras la resolución.

El artículo reprodujo también una declaración conjunta del secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y de la fiscal general para Inglaterra y Gales, Ellie Reeves, quienes afirmaron: “La Argentina intentó impedir que los isleños de las Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”.

La cobertura del diario británico The Guardian

Por su parte, The Times publicó: “La Argentina no logró bloquear las perforaciones petroleras respaldadas por Gran Bretaña” y sostuvo que el presidente Milei perdió un desafío legal en el que argumentaba que los derechos soberanos del país estaban en peligro por el desarrollo del yacimiento Sea Lion.

La cobertura del diario británico The Times

En tanto, The Independent informó: “La Argentina fracasa en su intento de bloquear la perforación petrolera liderada por el Reino Unido frente a las Islas Falkland”. También lo definió como “otro golpe para Buenos Aires y un beneficio para el territorio británico de ultramar”.

Además, detalló que el tribunal rechazó la solicitud por 18 votos contra 3, porque no contaba con jurisdicción para intervenir en el caso sin que antes se resuelva la disputa de soberanía sobre las islas.

La cobertura del diario británico Independent

Por el contrario, desde la Casa Rosada celebraron que el organismo reconociera la existencia de una disputa de soberanía, rechazaron que no dictara medidas provisionales, confirmaron que avanzarán sin demora en la constitución del arbitraje y pidieron a la oposición aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en las ya anunciadas sesiones extraordinarias. El canciller Pablo Quirno aseguró: “No legitima el saqueo de los recursos ni pone fin al reclamo”.

El anuncio del fallo

La resolución del tribunal internacional fue leída este sábado por la mañana por el presidente del organismo, Maurice Kamga, quien desestimó los cuatro planteos presentados por la administración de Milei en la demanda internacional contra el Reino Unido por la actividad hidrocarburífera que respalda.

Los jueces entendieron que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir antes quién tiene la soberanía sobre el archipiélago, una cuestión territorial que excede la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El tribunal también descartó el argumento sobre áreas con derechos superpuestos en el marco del proceso de descolonización de la ONU, el planteo ambiental sobre la protección del medio marino y el punto vinculado al deber de resolver controversias de modo pacífico.

El cuerpo de jueces de la institución - International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

Detrás del desarrollo petrolero off shore en Sea Lion, ubicado 220 kilómetros al norte de las islas, operan las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido. Las estimaciones de este proyecto calculan ingresos cercanos a 90.000 libras esterlinas por habitante isleño en regalías por impuestos y permisos, además de más de 350 millones de euros como contraparte de la explotación.

Tras el fallo adverso, el fondo de la disputa pasará a un tribunal arbitral que puede demorar años en expedirse.