Encuestas: pese a los anuncios, el Gobierno no revierte las cifras de las primarias

El final de la elección legislativa general está abierto en la provincia de Buenos Aires, aunque un conjunto de analistas consultados por LA NACION coincidió en que existen algunas certezas: la dinámica de la grieta sigue vigente y las dos fuerzas más votadas serán Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT). Con un escenario similar al de las PASO, las sorpresas se verán en los extremos, coincidieron los expertos.

Más allá de estas afirmaciones, la mayoría de los sondeos vaticinan un escenario similar al de las primarias, con el oficialismo debajo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, aunque con una diferencia menor que la que se vio en los comicios del 12 de septiembre. Es decir, el Gobierno no revertiría el resultado de las PASO a pesar de las medidas económicas y los cambios en el gabinete que impulsó tras la derrota.

“El escenario a nivel nacional para el kirchnerismo es igual o peor”, dijo a LA NACION Jorge Giacobbe, de Giacobbe & Asociados, y agregó: “Lo importante es compararlo contra 2019 y ver en qué medida se cae la idea del peronismo unido y los votos que aportaron Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”.

Giacobbe señaló que en comparación con aquella elección presidencial habrá una diferencia cercana a los 13 puntos. “Si el Frente de Todos saca un 35% a nivel nacional de todo el sufragio se salva Cristina [Kirchner]”, indicó. Remarcó que la vicepresidenta siempre movilizó cerca de un 35% del electorado, por lo tanto si esta vez a nivel nacional el número conseguido es menor su figura “se empieza a disolver”.

Máximo Kirchner, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa en el acto de Morón FDT

Al respecto del eventual resultado de dos cifras que podrían cosechar los candidatos denominados libertarios, Giacobbe dijo: “Este es un escenario donde pueden aparecer nuevas opciones. Los libertarios podrían ser la tercera fuerza. Hoy no son una fuerza nacional, pero si en la próxima elección pasan la fase adolescente van a pasar a ser una fuerza nacional.

Cuando una ficha se mueve en un tablero cerrado, las otras también”, agregó.

Uno de los pronósticos más críticos para el Gobierno lo exhibe la consultora Management and Fit. En el plano nacional, según su último sondeo, el oficialismo está 10 puntos debajo de la oposición en todo el país. El informe realizado por esta consultora entre el 23 y el 30 de octubre señala que JxC podría imponerse a nivel nacional con el 33,4%, y que el FdT quedaría con 23,3%.

Como tercera fuerza a nivel nacional el mismo informe muestra a los libertarios apoyados por Javier Milei y José Luis Espert con el 11,4%, y a las fuerzas de izquierda con 4,8%. Sin indecisos, los números que arroja el mismo informe de M&F son el 40% para Juntos por el Cambio y el 27,8% para el Frente de Todos.

Javier Milei y José Luis Espert, de campaña por la costa. Mauro V. Rizzi - LA NACION

“En general, los votos que en general sacan los oficialismos a nivel nacional se correlacionan bien con el nivel de aprobación que tenga el gobierno. El Gobierno tenía 30 puntos de aprobación para las PASO y sacó el 31,3% de los votos. Y ahora la situación es peor: está con 25,6 puntos de aprobación y creemos que todavía puede caer un poco, y que los votos que van a sacar estarán entre 28 y 30 por ciento”, dijo Fornoni a LA NACION.

Sobre la participación, considerada como uno de los factores que ilusionaba al oficialismo para un mejor desempeño, Fornoni dijo que espera un aumento del 15%: “En las paso el 65% de la gente decía que iba a votar y ahora dice que va a votar un 80%, eso significaría incremento enorme”.

La consultora Opinaia señaló en un estudio reciente que JxC se posicionaría con el 30% a nivel nacional sobre el FdT con el 24%. y replicaría así el resultado de las PASO.

La batalla en la provincia

Aunque los sondeos enfocados en la provincia de Buenos Aires muestran a la lista de Diego Santilli por encima de la que encabeza Victoria Tolosa Paz, algunos trabajos muestran diferencias mínimas, y la proyección de votos en blanco e indecisos todavía es alta. Un sondeo concluido ayer por la consultora Tres punto Zero muestra una diferencia menor a los dos puntos entre los dos candidatos: proyecta a Santilli con 33,9% y a Tolosa Paz con 32,3%.

“Estamos viendo que ni Santilli ni Tolosa terminan de enamorar plenamente al electorado. Hay una dinámica de grieta y territorialidad, y junto con la participación, esos son los tres elementos que van a incidir fuerte en el resultado final”, dijo a LA NACION Shila Vilker, directora de Tres punto Zero.

57° Coloquio IDEA; Comunidad de Negocios; economía; Florencio Randazzo; Diego Santilli; Hotton; Victoria Tolosa Paz; José Luis Espert Coloquio IDEA

“Hay un final abierto porque estamos a una semana y todavía hay más de 10 puntos de indecisos, por lo cual con la proyección de los blancos y los indecisos estamos proyectando 16 puntos o más. La pregunta tiene que ver con la participación, con cuánto va a empujar la dinámica de grieta o el clima político que va a primar. El tema de la participación es importante”.

Con un pronóstico distinto, según las mediciones de Giacobbe, en PBA la diferencia se estira. Proyectando los indecisos y los votos en blanco, Santilli rondaría el 44,1% mientras que Tolosa Paz un 35,8%. “Tolosa Paz mantiene sus votos, Santilli no solo fideliza los de [Facundo] Manes, sino que además crece. Esos votos provienen no solo de los cerca de 10 puntos que suman los partidos que no superaron las PASO, sino también de aquellos que no asistieron a votar”, dijo Giacobbe. Contrario al deseo y las proyecciones del oficialismo, según el analista, aquellos que no participaron de las primarias configuran un voto opositor.

El escenario porteño

En el caso de la Ciudad, el podio parecería mantenerse. María Eugenia Vidal está en la frontera del 50%, según Giacobbe. “Cosecha todo lo de la interna”, afirmó. Leandro Santoro, por su parte, obtiene un 24%. “Es el cuarto de la CABA que siempre apoya a Cristina”, dijo, y remarcó que el único que crece es Milei. Según sus predicciones, el candidato de la Libertad Avanza conseguiría un 17,5, aumentando 4% del resultado que obtuvo en las PASO.

En la categoría senadores, los resultados de las PASO indican que el FdT podría perder 6 bancas y esto le quitaría el quorum propio. “No veo grandes modificaciones. El oficialismo va a perder diputados y se reiteraría el escenario donde pierde el quorum de senadores. Hay una alta probabilidad de que pierda 6 y aunque dé vuelta La Pampa, cualquiera de las opciones la deja sin quorum”, dijo Federico Aurelio, de Aresco.