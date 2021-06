Entre Pocitos y Punta del Este, cómo es la vida de Pepín Simón como “refugiado”

MONTEVIDEO.- Una sola palabra usa Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para responder cuando le preguntan si quiere volver a la Argentina. “No”, dijo tajante en un juzgado de Montevideo.

“Pepín” se quiere quedar en Uruguay para vivir, trabajar y estar lejos del tejido político y judicial porteño, que trajinó durante el gobierno de Mauricio Macri.

El exasesor judicial del líder de Pro pasa sus días entre Punta del Este, la Ciudad Vieja montevideana y el coqueto barrio de Pocitos, frente a la playa popular de la rambla. Y no quiere saber nada con cruzar el Río de la Plata y exponerse a lo que considera una maniobra del poder kirchnerista.

Nadie se anima a decir cómo terminará el caso, pero todos coinciden en que llevará tiempo. Rodríguez Simón quedó libre, pero no tan libre; puede trabajar y vivir cómodo, pero no hacer planes a largo plazo. Por un lado, está su pedido de refugio político; por otro lado, la jueza federal María Servini de Cubría que pide la extradición para juzgarlo en Buenos Aires. No fue detenido como pretendía la magistrada, pero debió entregar el pasaporte y tiene dispuesto un cierre de fronteras; la espera de “Pepín” debe ser sí o sí en Uruguay.

Al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, le cayó el caso en medio de una relación tensa con el gobierno de Alberto Fernández, y aunque en su entorno sostienen que está claro por normativa que el Poder Ejecutivo no decide si le da un paraguas protector o si lo entrega a la Justicia argentina; todos saben que el mandatario no quiere sumar un lío más.

En la diplomacia oriental y en el ámbito político coinciden en que un refugio a una persona que sostiene que la justicia de su país está sesgada y manejada sin división de poderes, derivaría en un nuevo conflicto entre Uruguay y la Argentina.

“Pero no podemos hacer nada, que resuelvan los que deben resolver”, dicen en la casa de gobierno uruguaya. La administración de Lacalle Pou está jugada a la apertura comercial y precisa que sus socios del Mercosur le abran la puerta para negociar con otros bloques. Dar refugio a Rodríguez Simón podría embarrar estas tratativas que ya están iniciadas.

El refugio lo decide una comisión extra-gubernamental y la extradición es un proceso judicial posterior. Pero la defensa de “Pepín” tiene una batería de argumentos jurídicos explicados en detalle por tres juristas de alto nivel que están identificados con las principales corrientes políticas del Uruguay.

Según pudo saber LA NACION, uno de ellos es Martín Risso, considerado como uno de los principales constitucionalistas del país e identificado con el Partido Nacional.

Otro puntal para “Pepín” es Gonzalo Fernández, referente del Frente Amplio que fue canciller de la República Oriental del Uruguay, ministro de Defensa Nacional y jefe de Gabinete del expresidente Tabaré Vázquez.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el tercer jurista que aporta a la defensa de Rodríguez Simón es Didier Operti, un experto en Derecho Internacional que tuvo cargos políticos importantes en las dos presidencias de Julio María Sanguinetti (1985-90 y 2000-2005) y fue ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Jorge Batlle.

Risso y Operti sostienen que hay condiciones para otorgar la calidad de refugiado a Rodríguez Simón, mientras que Gonzalo Fernández argumenta que no corresponde la extradición. Además, considera que no corresponde la detención porque no se ha fundado ni la necesidad ni la urgencia de la medida. Indica además que el acusado, al ser parlamentario del Mercosur, tiene el estatus de representante de un organismo internacional con sede en Uruguay.

Y eso no es todo: Fernández agrega que la medida de arresto es siempre excepcional y sobre el tema de fondo que es la extradición, dice que no cometió el delito de extorsión por el cual lo denuncia en Buenos Aires el empresario kirchnerista Cristóbal López.

¿Dónde vive Pepín?

El exasesor de Macri está en Uruguay desde el año pasado, donde declaró un domicilio en un estudio jurídico de la Ciudad Vieja. Al principio se alojó en un hotel céntrico, pero ahora vive en un departamento de Pocitos. Fuera de Montevideo, tiene tiempo para escaparse a pasar unos días al Este, en La Barra de Maldonado.

“Pepín” es un abogado corporativo y vive de asesorar a empresas, por lo que ahora trabaja con sus clientes del extranjero on line, como lo hacía cuando llegó a Uruguay.

José Torello, uno de los exfuncionarios macristas con los que se reúne Rodríguez Simón en Uruguay. Archivo

En Punta del Este se encontró con ex funcionarios de Cambiemos como José Torello, quien fue jefe de asesores del expresidente Macri y también está mencionado en la denuncia contra “Pepín”. Desde el año pasado, son muchos los argentinos que se refugiaron en el Este durante la cuarentena sanitaria.

