Entre Ríos: la alianza del gobernador Frigerio y los libertarios derrotó por casi 20 puntos al peronismo

PARANÁ.- Tras haberse aliado con La Libertad Avanza (LLA), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, obtuvo un contundente triunfo en las elecciones legislativas nacionales, en las que el oficialismo provincial y sus socios libertarios se quedaron con tres bancas de diputados y dos de senadores para el Congreso federal.

“Es una muestra de confianza que nos compromete aún más a seguir trabajando con seriedad y sin descanso en las transformaciones que prometimos cuando llegamos al gobierno”, sostuvo Frigerio una vez conocidos los resultados, que ubicaron en segundo lugar -casi 20 puntos detrás- al peronismo nucleado en Fuerza Patria.

En ese marco, Frigerio llamó a la oposición “a dejar de poner palos en la rueda y a trabajar en los temas que verdaderamente le cambian la vida a la gente”, aludiendo a las trabas legislativas que demoran “proyectos clave para la provincia”. La principal fuerza de oposición, a su vez, se quedó con dos bancas de diputados y una del Senado.

Mucho más atrás quedaron, en la consideración popular, el Partido Socialista (3,65% en la categoría de diputados nacionales), Ahora 503 -que llevó como candidata a la kirchnerista Carolina Gaillard y sacó solo el 3,56%-, la Nueva izquierda (2,51%), Unión Popular Federal (1,7%) y el Movimiento al Socialismo (1,18% de los votos).

Desde el 10 de diciembre, cuando tendrá lugar el recambio en ambas cámaras del Congreso, el frente que lidera Frigerio consolidará una representación de cinco nuevos legisladores entrerrianos. “Entre Ríos eligió seguir por el camino del orden, la transparencia y el trabajo”, remarcó el gobernador tras su victoria electoral.

“Los entrerrianos saben que todavía queda mucho por hacer, pero también saben que estamos cumpliendo”, afirmó y sumó: “Venimos de muchos años de desorden, de una provincia frenada, pero hoy las cuentas en orden, se reactivó la obra pública, se impulsa la educación y se defienden los intereses de los entrerrianos con seriedad”.