Entre señales cruzadas de apoyo y silencios: las reacciones del oficialismo a la renuncia de Máximo Kirchner

Mientras algunos dirigentes oficialistas todavía se llaman al silencio, otros ya han manifestado su expreso apoyo a la renuncia de Máximo Kirchner. El heredero del matrimonio presidencial publicó una misiva para anunciar su dimisión a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, lo que generó una marea de repercusiones.

“Mi más profunda satisfacción por las manifestaciones del compañero Máximo Kirchner por sus coherentes declaraciones respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, publicó el exdiputado nacional Héctor Recalde, quien también dio habló con Radio 10 sobre el anuncio del parlamentario. “Yo creo que no va a ser una ruptura . Vamos a esperar a ver qué dice Alberto [Fernández] , no sé si que hubo alguna conversación previa”, sostuvo en declaraciones radiales, y consideró: “Pienso que el Presidente podría dar libertad de acción, lo más importante es que uno mantenga la coherencia”.

En la misma línea, Nicolás Rodríguez Saa también acompañó la decisión de Máximo Kirchner. “Gracias Máximo por tu coherencia ! Siempre con vos compañero Fuiste un gran jefe de bloque!”, publicó en su perfil de Twitter el exparlamentario.

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón apuntó: “El default no era el camino. Habrá otro camino de lucha por la ilegitimidad del defalco del mejor equipo de los últimos 50 años. (JUICIO) Alberto Fernández no legitima la deuda ni a [Mauricio] Macri. Máximo sale a luchar. No es complicado. No se la van a llevar de arriba. La deuda es ilegítima”.

Por el momento, la vicepresidenta Cristina Kirchner no se ha manifestado públicamente luego de la publicación de la carta de su hijo.

Noticia en desarrollo