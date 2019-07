Errores técnicos en una prueba para las PASO generaron una fuerte polémica

Por primera vez se utilizará un sistema de escaneo y transmisión de datos de los resultados electoralwes

Una prueba, fallas en la transmisión de datos y un gran revuelo en las redes. Así fue la secuencia que generó la difusión de imágenes que muestran problemas en el funcionamiento de las máquinas encargadas de escanear y enviar los resultados de las urnas de cada escuela al correo en las PASO del 11 de agosto.

El Gobierno desmintió las versiones que aseguran que el software de transmisión de los telegramas electorales no funcionará en las próximas elecciones, lo que pondría en jaque el desarrollo de los comicios. En el macrismo aseguran que se trata de una movida política.

Las fotos y videos fueron tomados durante los ensayos preliminares previos a las PASO, cuando se implementará por primera vez la transmisión digital de los datos desde los colegios en reemplazo del sistema tradicional en el que las actas eran trasladadas en camiones tras el cierre de urnas. Para ello, la administración de Mauricio Macri contrató a la empresa Smartmatic, de origen venezolano, que también estará a cargo del escrutinio provisorio tras desplazar en la licitación -convocada por el Correo Argentino- a la española Indra, que realizaba el recuento hace más de dos décadas.

La Cámara Electoral celebró los cambios y destacó la incorporación de tecnología para el envío de los telegramas que, según una acordada difundida en marzo, permitirá "reducir los tiempos de recolección, totalización y difusión de resultados preliminares". Según el Gobierno, el nuevo sistema agilizará el recuento de votos y estima que el 90% de las mesas estará escrutado alrededor de las 22.

Los supuestos problemas en la transmisión fueron el centro de los cuestionamientos del apoderado del PJ, Jorge Landau, quien pidió no utilizar el sistema en las primarias. Las denuncias también fueron replicadas por dirigentes del kirchnerismo, como la exdiputada nacional Juliana di Tullio.

"Están introduciendo modificaciones que nadie pidió. Pasó lo que imaginábamos que iba a pasar. (...) Nosotros no tenemos donde controlar y es difícil saber qué va a pasar el día de la elección, si habrá cualquier alteración en el resultado. No tengo dudas de que van a querer hacer un contrabando informativo durante las elecciones con esta nueva tecnología", sostuvo Landau en diálogo con radio El Destape. Y agregó: "Estamos pidiendo que no se use este sistema electrónico. Es la crónica de una muerte anunciada. Hay que exigir que el Gobierno interrumpa esto".

No es la primera vez que el peronismo cuestiona la organización de los comicios y desliza que puede haber fraude. El mes pasado, el sector del PJ bonaerense que responde a los intendentes, por ejemplo, advirtieron en un comunicado por la presunta intención del macrismo de "manipular" los resultados.

Sin embargo, para el Gobierno se trata de un nuevo caso de fake news. Según indicaron en el Ministerio del Interior, en los últimos días se realizaron pruebas preliminares en las escuelas donde se llevó al límite el equipamiento que se utilizará para el escaneo y la transmisión y se registraron fallas "esperables" en aquellos establecimientos donde se cree que pueda haber una conexión a internet débil o nula, por lo que el sistema no se usará. El simulacro oficial, en el que participarán todos los partidos políticos, se hará entre el 20 y el 27 de julio en las 15.000 escuelas habilitadas como centros de votación.

El Gobierno contempla que habrá entre 3000 y 3500 escuelas de las 15.000 a nivel nacional que no se adecuarán al nuevo sistema por no tener una red lo suficientemente estable. Allí se deberá aplicar el sistema de traslado tradicional.

"Estamos haciendo pruebas, no fue el simulacro. Antes de la elección se simulará todo el escrutinio con todo el despliegue que corresponde y se hará a fin de mes. Estas pruebas se hicieron en el 20% de las escuelas donde sabíamos que había temas de conectividad", señaló a LA NACION un funcionario involucrado en el proceso electoral. Y agregó: "Hicimos pruebas para ver cómo respondía el sistema ahí y efectivamente hubo problemas en algunas escuelas".

La fuente aseguró también que no se registró "ningún problema" con el software, desarrollado de cero por Smartmatic, que tiene experiencia en otros procesos electorales en Venezuela, Estados Unidos, Italia y Noruega, entre otros países.

Consultada por este diario, la empresa Smartmatic aseguró que las pruebas "se realizan justamente para detectar y corregir posibles incidentes y afinar los procedimientos". Además, destacó que el software empleado "permitirá a los operadores de Correo escanear los telegramas en los centros de votación, generar las copias necesarias para distribuir entre los fiscales electorales y transmitir la imagen digitalizada", lo que "mejorará la fiscalización" porque "el telegrama nunca se pierde de vista".